Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.54
$
66.84
75.14
75.34
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.80
74.50
Индексы и котировки Brent
65.15
–0.12 Золото
1317.77
+0.01 РТС
1172.54
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1261
–0.0184
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

Названа дата запуска «Силы Сибири» 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл дату запуска одного из самых масштабных проектов госкомпании — газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ впервые пойдет в Китай. Слова главы компании приводит РИА Новости.
По словам Миллера, запуск состоится 1 декабря, что на 20 дней раньше, чем планировалось изначально. Реализация проекта идет с опережением графика.
«Строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока — уже с 1 декабря 2019 года», — приводит агентство сообщение компании по итогам встречи Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.
В сообщении также отмечается, что партнеры обсудили еще один проект поставок газа в Китай — по «западному маршруту», однако подробностей переговоров компания пока не раскрывает.
Реализация проекта стартовала в 2014 году и должна закончиться в декабре 2019-го. Предпосылкой для строительства мегапроекта было заключение соглашения между Россией и Китаем о поставках газа на сумму 400 миллиардов долларов и на срок в 30 лет. На начальном этапе «Газпром» будет поставлять около пяти миллиардов кубов газа в год, однако в дальнейшем мощность газопровода должна составить 38 миллиардов кубометров.
Последние новости
Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России Первый канал отстранил Друзя и главреда «Кто хочет стать миллионером?» Названа вероятная страна следующего Майдана
Комментарии2
Экономика , Алексей Миллер , Газпром , РИА Новости
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение