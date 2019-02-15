Названа дата запуска «Силы Сибири»

По словам Миллера, запуск состоится 1 декабря, что на 20 дней раньше, чем планировалось изначально. Реализация проекта идет с опережением графика.

«Строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока — уже с 1 декабря 2019 года», — приводит агентство сообщение компании по итогам встречи Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.

В сообщении также отмечается, что партнеры обсудили еще один проект поставок газа в Китай — по «западному маршруту», однако подробностей переговоров компания пока не раскрывает.

Реализация проекта стартовала в 2014 году и должна закончиться в декабре 2019-го. Предпосылкой для строительства мегапроекта было заключение соглашения между Россией и Китаем о поставках газа на сумму 400 миллиардов долларов и на срок в 30 лет. На начальном этапе «Газпром» будет поставлять около пяти миллиардов кубов газа в год, однако в дальнейшем мощность газопровода должна составить 38 миллиардов кубометров.