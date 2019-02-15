Новая оценка: кто станет бедным

Власти намерены изменить методику расчета бедных, чтобы учитывать не только доходы, но и расходы. Сейчас в России свыше 19 млн человек, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума. В группе риска — семьи с маленькими детьми и пожилые люди.

Власти намерены считать бедных по-новому. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно изменить подход к оценке уровня бедности.

«Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», — сказал премьер на встрече с главами субъектов РФ.

По его словам, так можно избежать ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что, как выразился Медведев, ее «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум».

«Также невозможной станет обратная ситуация, когда вполне обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают деньги еще и от государства», — цитирует главу правительства ТАСС.

Премьер-министр напомнил, что в России свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума, но «решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и стандартного набора обезличенных данных».

«Нам нужно составить именно такой более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», — сказал глава правительства.

Ранее в рамках сессии на Инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион с самым высоким уровнем бедности. Это республика Тыва. По ее словам, здесь речь идет в том числе о «детской бедности» и семьи живут на социальные пособия.

Согласно приведенным данным, в 2017 году уровень бедности в регионе наблюдался на уровне 41,5%, в 2018 году он продолжил расти. И это при том, что к 2024 году регион должен снизить уровень бедности до 10%. Между тем, например, в Белгородской области бедность зафиксирована на уровне 7,9%, к 2024 году планируется достичь показателя 4,6%.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу по снижению бедности в целом по стране в два раза. В России в 2017 году бедность была на уровне 13,2%. К 2024 году необходимо снизить вдвое — до 6,6%, привела данные Голикова.

Ранее она говорила о том, что в короткий период предстоит по-новому осмыслить сами подходы к оценке бедности, ее измерению.

Более того, известно, что Росстат планирует оценивать уровень бедности в России по новой методике, которая заработает с 2020 года, сообщали СМИ со ссылкой на Минтруд . В ведомстве решили, что необходимо расширить выборку респондентов.

«Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до шести лет», — сообщили в министерстве. Подготовка к переходу на новую методику завершится в этом году.

Сейчас в России используется концепция абсолютной бедности — доходы населения соотносятся с прожиточным минимумом. Иными словами, бедность в стране измеряется по численности и доле населения с доходами ниже прожиточного минимума. Росстат выборочно ежеквартально исследует бюджеты домохозяйств. Обследование охватывает 48,5 тыс. домохозяйств. Проводятся интервью членов домохозяйств, которые также ведут записи обо всех текущих расходах.

По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 13,3% населения имели доходы ниже прожиточного минимума, который в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб. Речь идет о 19,6 млн россиян.

Татьяна Малева. Смена методики может повысить общий показатель количества бедных в стране, ранее говорила «Газете.Ru» директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

«Из всех семей с детьми эта категория (женщины с детьми до шести лет) наиболее уязвима», — подчеркнула она.

Иными словами, категория находится в группе риска бедности.

Государство проводит политику по повышению рождаемости и поддерживает семьи до достижения ребенком полутора лет, но затем происходит резкое снижение доходов семьи, указала Малева.

Как рассказала «Газете.Ru» проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова, побороть бедность нельзя.

«Можно побороть только какие-то отдельные формы ее проявления. Но когда вы добьетесь исчезновения одной формы проявления бедности, например, голода, на ее смену обязательно придет другая», — сказала эксперт.

По ее словам, есть два доступных «нелюдоедских» инструмента, которыми можно сокращать бедность: за счет экономического роста и за счет социальных выплат.

«Должны быть инструменты социальной политики, которых в национальном проекте по демографии недостаточно. Например, пособие, которое выплачивается, когда рождается первый ребенок в бедной семье. Есть еще пособия многодетным семьям. В совокупности все эти меры максимум позволят сократить бедность на 1%», — предупредила Овчарова.

Она отметила, что если мерить бедность по инструменту «метод лишений или субъективная бедность», куда «зашита» недоступность медицинских услуг и лекарственного обеспечения, то самые высокие риски будут в семьях пожилых.