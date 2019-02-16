Глава МИД Польши выступил против «Северного потока — 2»

Польша и Соединённые Штаты разделяют негативные убеждения в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил глава МИД Польши Яцек Чапутович на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», — цитирует министра РИА Новости.

Чапутович добавил, что в Варшаве следят за дискуссией в Брюсселе вокруг регулирования «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что Германия изучает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод «Северный поток — 2».

Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Internationale Politik заявила, что строительству «Северного потока — 2» уже нельзя помешать.

В январе эксперт Константин Воронов прокомментировал НСН сообщения, что США вновь потребовали от Евросоюза и Германии остановить строительство «Северного потока — 2».