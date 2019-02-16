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Глава МИД Польши выступил против «Северного потока — 2» 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Польша и Соединённые Штаты разделяют негативные убеждения в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил глава МИД Польши Яцек Чапутович на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», — цитирует министра РИА Новости.
Чапутович добавил, что в Варшаве следят за дискуссией в Брюсселе вокруг регулирования «Северного потока — 2».
Ранее сообщалось, что Германия изучает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод «Северный поток — 2».
Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Internationale Politik заявила, что строительству «Северного потока — 2» уже нельзя помешать.
В январе эксперт Константин Воронов прокомментировал НСН сообщения, что США вновь потребовали от Евросоюза и Германии остановить строительство «Северного потока — 2».
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Комментарии4
Экономика , МИД , ЕС , РИА Новости
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