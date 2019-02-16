Мордовия рассчитывает получить более 40 миллиардов рублей на нацпроекты

Правительство Мордовии рассчитывает на то, что на реализацию нацпроектов из федерального бюджета республике будет выделено более 40 миллиардов рублей, заявил глава Мордовии Владимир Волков в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В течение шести лет мы должны направить на реализацию национальных проектов в Мордовии около 45-50 миллиардов рублей. 98% этих средств выделят из федерального бюджета, то есть нам будет направлено около 40-45 миллиардов рублей. В этом году, я думаю, мы получим из федбюджета 7-8 миллиардов", — сказал Волков.

По его словам, работа по многим направлениям, которые входят в нацпроекты, ведется в Мордовии уже не один год. Но теперь, по его мнению, решать многие задачи можно будет более комплексно.

"Например, нацпроект "Образование". Мы давно начали строить школы и практически ушли от второй смены, а третьей у нас и не было. Мы построили много сельских школ. В детские сады у нас нет очереди для детей с трех до семи лет, этого мы добились еще в прошлом году. А года через два решим проблему и с ясельными местами", — сказал Волков.

Он отметил, что в Мордовии успешно решаются вопросы по подготовке специалистов и модернизации средне-специального образования и налаживанию его связей с предприятиями.

"У нас в республике мы не потеряли профессиональное образование, сохранили профтехучилища и приспособили их к нуждам народного хозяйства. Мы убирали все ненужные специальности, переходили на технические и инженерные. Мы начали эту работу, и сейчас нам предстоит ее закончить, достигая определенных параметров", — отметил глава Мордовии.

Он подчеркнул важность решения вопросов демографии для Мордовии и других регионов, которые находятся недалеко от Москвы.

"Если мы не будем создавать рабочие места, помогать молодым семьям и давать достойное образование, у молодежи одна дорога будет — в мегаполис. Это принципиальный для нас вопрос", — признался глава Мордовии.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.