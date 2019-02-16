Правительство Мордовии рассчитывает на то, что на реализацию нацпроектов из федерального бюджета республике будет выделено более 40 миллиардов рублей, заявил глава Мордовии Владимир Волков в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
"В течение шести лет мы должны направить на реализацию национальных проектов в Мордовии около 45-50 миллиардов рублей. 98% этих средств выделят из федерального бюджета, то есть нам будет направлено около 40-45 миллиардов рублей. В этом году, я думаю, мы получим из федбюджета 7-8 миллиардов", — сказал Волков.
По его словам, работа по многим направлениям, которые входят в нацпроекты, ведется в Мордовии уже не один год. Но теперь, по его мнению, решать многие задачи можно будет более комплексно.
"Например, нацпроект "Образование". Мы давно начали строить школы и практически ушли от второй смены, а третьей у нас и не было. Мы построили много сельских школ. В детские сады у нас нет очереди для детей с трех до семи лет, этого мы добились еще в прошлом году. А года через два решим проблему и с ясельными местами", — сказал Волков.
Он отметил, что в Мордовии успешно решаются вопросы по подготовке специалистов и модернизации средне-специального образования и налаживанию его связей с предприятиями.
"У нас в республике мы не потеряли профессиональное образование, сохранили профтехучилища и приспособили их к нуждам народного хозяйства. Мы убирали все ненужные специальности, переходили на технические и инженерные. Мы начали эту работу, и сейчас нам предстоит ее закончить, достигая определенных параметров", — отметил глава Мордовии.
Он подчеркнул важность решения вопросов демографии для Мордовии и других регионов, которые находятся недалеко от Москвы.
"Если мы не будем создавать рабочие места, помогать молодым семьям и давать достойное образование, у молодежи одна дорога будет — в мегаполис. Это принципиальный для нас вопрос", — признался глава Мордовии.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.