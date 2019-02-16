Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.56
$
66.75
75.06
75.30
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
66.34
–0.03 Золото
1320.93
–0.01 РТС
1177.50
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1299
–0.0161
01.02
1.1460
12.02
01.02
21.01

Мордовия рассчитывает получить более 40 миллиардов рублей на нацпроекты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Правительство Мордовии рассчитывает на то, что на реализацию нацпроектов из федерального бюджета республике будет выделено более 40 миллиардов рублей, заявил глава Мордовии Владимир Волков в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
"В течение шести лет мы должны направить на реализацию национальных проектов в Мордовии около 45-50 миллиардов рублей. 98% этих средств выделят из федерального бюджета, то есть нам будет направлено около 40-45 миллиардов рублей. В этом году, я думаю, мы получим из федбюджета 7-8 миллиардов", — сказал Волков.
По его словам, работа по многим направлениям, которые входят в нацпроекты, ведется в Мордовии уже не один год. Но теперь, по его мнению, решать многие задачи можно будет более комплексно.
"Например, нацпроект "Образование". Мы давно начали строить школы и практически ушли от второй смены, а третьей у нас и не было. Мы построили много сельских школ. В детские сады у нас нет очереди для детей с трех до семи лет, этого мы добились еще в прошлом году. А года через два решим проблему и с ясельными местами", — сказал Волков.
Он отметил, что в Мордовии успешно решаются вопросы по подготовке специалистов и модернизации средне-специального образования и налаживанию его связей с предприятиями.
"У нас в республике мы не потеряли профессиональное образование, сохранили профтехучилища и приспособили их к нуждам народного хозяйства. Мы убирали все ненужные специальности, переходили на технические и инженерные. Мы начали эту работу, и сейчас нам предстоит ее закончить, достигая определенных параметров", — отметил глава Мордовии.
Он подчеркнул важность решения вопросов демографии для Мордовии и других регионов, которые находятся недалеко от Москвы.
"Если мы не будем создавать рабочие места, помогать молодым семьям и давать достойное образование, у молодежи одна дорога будет — в мегаполис. Это принципиальный для нас вопрос", — признался глава Мордовии.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии
Экономика , Владимир Волков , РИА Новости
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Клиентов Сбербанка стали чаще обманывать
Личный счет Компании
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение