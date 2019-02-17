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Медведев рассказал о доходе и оптимизме 

Вести.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Global Look Press
Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал интервью программе "Итоги недели" на телеканале "НТВ". Глава правительства ответил на вопросы ведущей об экономической ситуации в стране и перспективах для ведения бизнеса.
Премьер-министр опроверг слухи о том, что государство планирует лишить крупный бизнес сверхдоходов. Медведев назвал "неверной трактовкой" обсуждение в таком ключе в бизнес-среде предложения помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии в госбюджет 500 миллиардов рублей в год ежегодно за счет прибыли 14 крупных компаний.
Медведев отметил, что власти намерены заинтересовать бизнес инвестировать в национальные проекты, используя рыночные законы. Премьер пояснил, что государственно-частное партнёрство станет успешным тогда, когда бизнесмены увидят возможность заработать.
"Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать", — уверен Медведев.
Медведев сообщил, что сейчас на рассмотрении уже несколько бизнес-проектов на 12 триллионов рублей. Также глава кабмина призвал контролировать справедливость распределения средств между национальными проектами для городского и сельского населения.
Медведев выступил против неравноправных условий в совместных проектах частного капитала и государства.
"Задача государства — создать разумные, комфортные условия. Но в то же время не позволить, извините, сесть на шею", — пояснил премьер.
Дмитрий Медведев признал, что глава кабинета министров обязан быть оптимистом.
"Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм", — заключил он.
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Комментарии8
Экономика , Политика , Дмитрий Медведев , Андрей Белоусов , Правительство РФ
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