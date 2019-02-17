Пенсионный возраст мужчин и женщин предложили уравнять

Российские мужчины ущемлены в праве выхода на пенсию по сравнению с женщинами. Восстановить справедливость можно, уравняв пенсионный возраст тех и других, считает активист, который составил соответствующую петицию.

Она размещена на официальном интернет-портале гражданских инициатив.

«В Конституции сказано о недопустимости различного рода дискриминации. В связи с этим предлагаю сделать одинаковым возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин», — требует автор.

О каком именно возрасте идёт речь, он не уточняет.

Если обращение соберёт 100 тыс. голосов, она должна быть рассмотрена экспертной группой, которая сможет рекомендовать её для рассмотрения Госдумой