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Пенсионный возраст мужчин и женщин предложили уравнять 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Российские мужчины ущемлены в праве выхода на пенсию по сравнению с женщинами. Восстановить справедливость можно, уравняв пенсионный возраст тех и других, считает активист, который составил соответствующую петицию.
Она размещена на официальном интернет-портале гражданских инициатив.
«В Конституции сказано о недопустимости различного рода дискриминации. В связи с этим предлагаю сделать одинаковым возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин», — требует автор.
О каком именно возрасте идёт речь, он не уточняет.
Если обращение соберёт 100 тыс. голосов, она должна быть рассмотрена экспертной группой, которая сможет рекомендовать её для рассмотрения Госдумой.
Ранее, как сообщал News.ru, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что повышение пенсионного возраста в стране до 2036 года не предусмотрено. При это, оценить эффект от прошедшего повышения, по его словам, россияне смогут только через несколько лет.
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Комментарии
Экономика , Максим Орешкин , Госдума
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