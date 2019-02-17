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Орешкин объяснил пользу ВТО 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) фактически прекратила свою работу.
Выступая в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, он рассказал, что недавно состоялось большое заседание министров ВТО. "Организация сейчас де-факто не функционирует. Все процессы просто застопорились", — сказал Орешкин.
Причины такого положения вещей глава Минэкономиразвития видит в деятельности США. По его утверждению, эта страна, активно действует на международной арене, разрушая сложившиеся за последние годы принципы работы.
Орешкин допускает теоретическую возможность того, что ВТО прекратит свое существование, однако считает, что Россия выходить из организации не должна. Дело в том, что в случае выхода из ВТО российские производители, в частности металлурги и представители других отраслей, которые поставляют продукцию на внешние рынки, получат "резкое ухудшение торговых условий". Поэтому РФ это невыгодно, ей надо научиться грамотно работать в ВТО, убежден министр.
В конце прошлого года Орешкин заявил, что Россия предложила странам "Большой двадцатки" создать рабочую группу в рамках G20 для обсуждения вопроса о реформировании ВТО. Он добавил, что с предложением обновить ВТО также выступили страны БРИКС.
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Комментарии3
Экономика , Политика , Максим Орешкин , ВТО , БРИКС
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