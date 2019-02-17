Орешкин пообещал повесить портрет Улюкаева в «Москва-Сити» 

Туда министерство экономического развития должно переехать вместе с другими ведомствами в этом году.
Портреты всех руководителей Минэкономразвития, в том числе Германа Грефа, Эльвиры Набиуллиной и Андрея Белоусова, висят в холле здания на 1-й Тверской-Ямской улице.
Во время интервью телеканалу «Россия 1» журналистка Наиля Аскер-заде обратила внимание, что там нет портрета Алексея Улюкаева. «Пока ещё не сделали», — ответил на это Максим Орешкин. «Уже в новом здании должен оказаться его портрет», — пообещал министр.
Улюкаев отбывает восьмилетний срок в колонии по обвинению в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.