Орешкин увидел рост доходов беднейших россиян

В реальном выражении в 2018 году они выросли на 2%, в номинальном — на 7%

Реальные доходы 10% беднейших россиян в 2018 году выросли на 2%, номинальные — на 7%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия-1».

«Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика», — подчеркнул министр. Орешкин также напомнил, что инфляция в России «по итогам прошлого года была в районе 4%». «Вот около 2-3% рост именно у этой группы населения», — сказал Орешкин.

Он предположил, что в 2019 году динамика доходов наименее обеспеченных слоев населения будет положительной. «Для более обеспеченных групп населения гарантировать положительную динамику не приходится», — отметил он. Глава МЭР также считает, что сейчас в российской экономике нет факторов, способных привести к экономическому кризису. По его словам, Министерство экономического развития России выстраивает структуру макроэкономических институтов с целью не допустить внезапных и глубоких экономических кризисов.

Кроме того, Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет, а ставки по рублевым депозитам выше инфляции делают выгодными сбережения в национальной валюте. «При цене на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — добавил министр. Орешкин отметил, что краткосрочная волатильность курса национальной валюты будет сохраняться ввиду изменений ситуации на внешних рынках и других факторов. Говоря о том, в какой валюте лучше хранить сбережения, министр отметил, что «деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагается их тратить».