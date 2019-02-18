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В Киеве призвали к разрыву отношений с МВФ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководитель профсоюза МВД Украины, кандидат в президенты страны Илья Кива призвал к полному разрыву отношений с Международным валютным фондом.
«Мы должны прекратить кормить жизнями наших неродившихся детей тех же коммерсантов за границей, которые выдают нам под баснословные проценты кредиты. Это не помощь, это кабала, которая убивает мою страну», — заявил Кива в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, сегодня «они забрали… лес, заберут землю, и Украины не будет». «Поэтому разрыв с МВФ», — подчеркнул кандидат.
Ранее кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украина погрузилась в кредитную наркоманию, каждый житель страны должен Международному валютному фонду (МВФ) уже почти 2 тыс. долларов.
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