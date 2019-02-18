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Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти по состоянию на декабрь 2018 года, заняв вторую строчку в рейтинге мировых лидеров по нефтепроизводству с показателем 10,7 млн баррелей в сутки.
Об этом свидетельствуют данные Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI).
Саудовская Аравия заняла третье место с показателем 10,6 млн баррелей в сутки. На первом месте Соединённые Штаты — 11,66 млн баррелей в сутки.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что страны — участницы ОПЕК+ могут рассмотреть декларацию о бессрочном сотрудничестве на министерской встрече в апреле.
Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.
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Экономика , Рынки , Александр Новак , Минэнерго , ФБА "Экономика сегодня"
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