Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти по состоянию на декабрь 2018 года, заняв вторую строчку в рейтинге мировых лидеров по нефтепроизводству с показателем 10,7 млн баррелей в сутки.

Об этом свидетельствуют данные Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI).

Саудовская Аравия заняла третье место с показателем 10,6 млн баррелей в сутки. На первом месте Соединённые Штаты — 11,66 млн баррелей в сутки.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что страны — участницы ОПЕК+ могут рассмотреть декларацию о бессрочном сотрудничестве на министерской встрече в апреле.