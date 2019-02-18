Новые проблемы: что угрожает «Газпрому» в Европе

Российский газопровод «Северный поток-2» может долгое время оставаться недозагруженным. Это вытекает из газовой директивы, которую примет Евросоюз «Газпрому» придется компенсировать потери за счет поставок газа по другим направлениям.

Регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома». Газопровод «Северный поток-2» с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации, сообщает «Коммерсант», изучив одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС.

Новые нормы подготовлены противниками газопровода «Северный поток-2», чтобы вынудить участников проекта привести его в соответствие с правилами европейского внутреннего рынка, отмечает газета.

Третьи лица задвинут «Газпром»

На практике это означает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица. Как прогнозирует издание, если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц организовать невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только «Газпром» как единственная компания, имеющая право на его экспорт.

В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать «Северный поток-2» больше чем наполовину.

Другую половину придется оставить для потенциальных «третьих лиц», которые едва ли когда-нибудь появятся.

Теоретически проблему можно решить, если «Северный поток-2» получит исключения из правил ЕС. Для этого Германия, как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Однако такой путь будет длительным, сложным и не обещает полного успеха.

В обоих случаях ЕК обязана принять решение за 90 дней, но имеет право запрашивать дополнительную информацию, тем самым растягивая сроки, — возможно, на годы, как это было в случае Opal.

Газопровод Oраl — это сухопутное продолжение газопровода «Северный поток», доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Был проложен в 2011 году. Полное использование мощностей Oраl блокировалось семь лет, и только в 2017 году удалось найти приемлемое решение. Сейчас Дания не дает разрешение на строительство «Северного потока-2».

Фактически этот текст газовой директивы является окончательным — на 20 февраля он поставлен на повторное голосование в Совете ЕС, где, по мнению знакомых с ситуацией источников «Ъ», будет «несомненно одобрен».

«Газпром» усилится в ЕС через Турцию

В «Газпроме» утверждают, что учитывает возможные ограничения по «Северному потоку-2». Глава компании Алексей Миллер 14 февраля допустил строительство «Турецкого потока-2 в ЕС из Турции по суше, и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей. Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности „Северного потока-2“.

Напомним, в официальном сообщении на сайте Совета ЕС от 8 февраля говорится, что послы государств-членов ЕС поручили председателю Совета (сейчас это Румыния) начать переговоры с Европейским парламентом о внесении поправки в газовую директиву.

Общий смысл предлагаемой поправки к газовой директиве заключается в том, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом ЕС и третьей страной.

»Это сделает правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сетей», — разъясняется в сообщении Совета ЕС.

Согласно новой версии газовой директивы, государства-члены, желающие вступить в переговоры с третьей страной о заключении, изменении или продлении такого соглашения, которое окажет воздействие на общие правила ЕС, должны будут уведомить об этом комиссию.

В той части, которая может повлиять на правила ЕС, комиссия затем уполномочивает государство-член вступить в официальные переговоры. Кроме того, страны-члены ЕС могут выводить из-под действия директивы проекты, которые были реализованы по прежним правилам.