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Чемезов заявил о нехватке денег на программу МС-21 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 17 минут назад
Фото: РИА Новости
ОАК находится в не очень хорошем финансовом состоянии, необходимо 240-250 млрд рублей дополнительных средств, в том числе на программу МС-21, сообщил глава Ростеха, в который входит ОАК, Сергей Чемезов.
«Мы сейчас проводим аудит компании, честно говоря, не очень хорошее впечатление производит… Там порядка 240-250 млрд рублей требуется дополнительных средств. Это и на развитие, на создание нового продукта, на МС-21, на модернизацию существующих заводов», — передает его слова РИА «Новости».
Чемезов отметил, что скорее всего будет сделана перестановка, отдельно будет сделан «гражданский дивизион», а отдельно — военный, чтобы «не подставлять под санкции гражданское производство».
Также он подчеркнул, что прежде чем приглашать инвесторов в любое производство, в том числе в ОАК, нужно привести в порядок актив.
В январе сообщалось, что санкции в отношении ОАК и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для композитного крыла самолета МС-21. В результате, как сообщалось, запуск машины в серию может быть задержан на несколько лет.
Завершение испытаний самолета МС-21 запланировано на вторую половину 2020 года, в правительстве подчеркнули, что самолет «встанет на крыло» в запланированные сроки.
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