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ФАС выдала предупреждение Россельхознадзору 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба выдала Россельхознадзору предупреждение за то, что оно безосновательно препятствовало компании «АгроПартнер» в получении лицензии на выполнение карантинного фитосанитарного обеззараживания, сообщила пресс-служба ФАС.
«Ведомство безосновательно препятствовало АО "АгроПартнер" в получении лицензии на выполнение карантинного фитосанитарного обеззараживания», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что «в мае 2018 года АО "АгроПартнер" направило в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявление и документы, необходимые для получения лицензии на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию».
«В ответ Россельхознадзор признал пакет документов неполным и вернул его заявителю вместе с соответствующим уведомлением. Однако, в ходе разбирательства ФАС России установила, что прилагаемые к заявлению АО "АгроПартнер" документы и сведения были предоставлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями закона о лицензировании», — рассказали в ФАС.
В ФАС отметили, что оснований для возврата заявления компании у Россельхознадзора не было, а действия службы могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.
«ФАС России выдала ведомству предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения. Россельхознадзору также будет необходимо проинформировать АО "АгроПартнер" о возможности повторного рассмотрения его заявления», — добавили в пресс-службе.
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Экономика , Россельхознадзор , ФАС
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