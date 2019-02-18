ФАС выдала предупреждение Россельхознадзору

Федеральная антимонопольная служба выдала Россельхознадзору предупреждение за то, что оно безосновательно препятствовало компании «АгроПартнер» в получении лицензии на выполнение карантинного фитосанитарного обеззараживания, сообщила пресс-служба ФАС.

«Ведомство безосновательно препятствовало АО "АгроПартнер" в получении лицензии на выполнение карантинного фитосанитарного обеззараживания», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что «в мае 2018 года АО "АгроПартнер" направило в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявление и документы, необходимые для получения лицензии на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию».

«В ответ Россельхознадзор признал пакет документов неполным и вернул его заявителю вместе с соответствующим уведомлением. Однако, в ходе разбирательства ФАС России установила, что прилагаемые к заявлению АО "АгроПартнер" документы и сведения были предоставлены в полном объеме и оформлены в соответствии с требованиями закона о лицензировании», — рассказали в ФАС.

В ФАС отметили, что оснований для возврата заявления компании у Россельхознадзора не было, а действия службы могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.