Киеву предрекли конец транзитной газовой монополии

Запуск «Северного потока-2» позволит положить конец «украинской монополии» в транзите газа. Об этом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал Райнер Зеле, глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта.

По его словам, страны Восточной Европы больше не смогут устанавливать высокие цены за транзит газа, что станет положительным моментом с точки зрения конкуренции.

В то же время он подчеркнул, что пренебрегать Украиной нельзя, поскольку Евросоюзу вскоре понадобится больше газа из-за планов отказаться от атомной энергии и угля. В связи с этим энергетические компании будут заинтересованы в использовании всех транзитных маршрутов.

Зеле заключил, что Россия уже около 50 лет считается надежным поставщиком газа, а в вопросах энергетики между Москвой и Евросоюзом наблюдается четкий баланс. Так, Европе нужен газ, а России деньги от его продажи, утверждает глава австрийского концерна.