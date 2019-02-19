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Киеву предрекли конец транзитной газовой монополии 

Lenta.ru + ещё 7 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Запуск «Северного потока-2» позволит положить конец «украинской монополии» в транзите газа. Об этом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал Райнер Зеле, глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта.
По его словам, страны Восточной Европы больше не смогут устанавливать высокие цены за транзит газа, что станет положительным моментом с точки зрения конкуренции.
В то же время он подчеркнул, что пренебрегать Украиной нельзя, поскольку Евросоюзу вскоре понадобится больше газа из-за планов отказаться от атомной энергии и угля. В связи с этим энергетические компании будут заинтересованы в использовании всех транзитных маршрутов.
Зеле заключил, что Россия уже около 50 лет считается надежным поставщиком газа, а в вопросах энергетики между Москвой и Евросоюзом наблюдается четкий баланс. Так, Европе нужен газ, а России деньги от его продажи, утверждает глава австрийского концерна.
Ранее в феврале Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе. Политик уверен, что Украина способна нарастить добычу собственного сырья для поставок в Европу, разрешив тем самым конфликт между Европой и США об отношении к «Северному потоку-2».
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