Таможенники начали год с большой прибыли

Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе 2019 года перечислила в бюджет на 20,4 процента больше доходов, чем годом раньше: 420,6 миллиарда рублей против 349,3. Эксперты связывают рост с оживлением торговли, увеличением поступлений от НДС, который вырос на два процента, и с 6-процентным ростом объемов энергоресурсов, поставляемых за границу, за экспорт которых тоже уплачивается пошлина.

"Для импортных товаров НДС при ввозе исчисляется по максимальной ставке, а она выросла до 20 процентов. Ее изменение и сказалось на росте администрируемых таможней доходов", — говорит доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Рост наблюдался и в 2018 году. Так, сумма перечисленных таможней за год доходов в бюджет составила 6,063 триллиона рублей, на треть больше, чем в 2017-м. Это в основном обусловлено оживлением торговли, считают в ФТС.

Доходы бюджета, за которые отвечает ФТС, примерно поровну складываются из экспортных и импортных пошлин. НДС и акцизы входят в структуру доходов с импорта, причем на НДС приходится 37,3 процента. Российские товары с высокой добавленной стоимостью, поставляемые на на экспорт, пошлиной не облагаются. Но экспортерам сырья приходится платить по ставке, которую определяет минфин в зависимости от мировых цен. Чем они выше, тем выше пошлины. С января по сентябрь 2018-го цены на нефть росли: с 68,9 доллара за баррель марки Brent в январе до 82,7 доллара в сентябре. В это время росла и пошлина, что увеличивало таможенные поступления.

В 2019 году тенденция будет скорее обратной, поскольку принято решение о постепенном снижении ставки пошлины на экспорт нефти в рамках налогового маневра с 30 до 25 процентов. С 1 февраля 2019 года она уменьшена на 8,3 доллара — до 80,7 доллара за тонну. В течение 6 лет ставку обнулят. Отчасти потерю смогут возместить поступления от НДС. Свою лепту внесет и снижение порога беспошлинного ввоза товаров с 1500 до 500 евро и улучшение взаимодействия таможен стран — участниц ЕАЭС , благодаря которому ФТС надеется сократить нелегальный ввоз импорта.

Импортными пошлинами облагаются почти все товары, ввозимые в Россию, за исключением высокотехнологичного оборудования, не имеющего аналогов в РФ. Наибольший доход бюджет получает с ввоза автомобилей, бытовой техники, текстиля, обуви, мебели, сельхозпродукции, алкоголя и табака. Ввоз последних выгоден еще и за счет акцизов, которые тоже администрирует таможня. В 2018 году количество ввезенных в Россию автомобилей увеличилось почти на 10 процентов, объемы поставок пшеницы выросли на 27, пальмового масла — на 19, сыров и творога — на 18, текстиля — на 9 процентов.

По словам начальника ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Елены Ягодкиной, рост поступлений в бюджет в 2018 году произошел и благодаря улучшению системы таможенного администрирования.

"Оплатить таможенные платежи теперь можно онлайн, не покидая офис. Это повышает прозрачность процедуры и упрощает механизм взаимодействия таможни и бизнеса", — заявила она "РГ".

В тройку стран — ведущих внешнеторговых партнеров России вошли Китай, Германия и Нидерланды. Товарооборот с последними двумя в сумме оказался меньше, чем с первой: 106,8 миллиарда долларов против 108,3. Но, несмотря на продолжающуюся политику западных санкций, объемы торговли России с Германией тоже выросли.

По данным федерального статистического агентства Германии, в 2018 году объем торговли между Россией и Германией увеличился на 8,4 процента и составил 61,9 миллиарда евро. Объемы российского экспорта в Германию выросли при этом на 14,7 процента, составив 36 миллиардов евро. Импорт увеличился гораздо менее заметно: на 0,6 процента, до 25,9 миллиарда евро.

Несмотря на продолжающуюся политику западных санкций, объемы торговли России с Германией в 2018 году выросли

"Немецкий бизнес успешно увеличил экспорт в Россию — невзирая на конъюнктурные сложности, санкции и встречные санкции. Это улучшило наши ожидания и на текущий год", — прокомментировал статистику председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.