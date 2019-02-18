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Россия столкнется с новыми проблемами из-за ареста американского инвестора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Задержание руководства инвестиционной компании Baring Vostok, включая главу компании американского инвестора Майкла Калви, грозит России новыми проблемами и ударом по инвестиционному климату всей страны. С таким заявлением выступили представители европейского бизнеса.
В заявлении Франко-российской торгово-промышленной палаты (ФРТП) и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) говорится о потенциальных проблемах для российской экономики, вызванных делом вокруг Baring Vostok.
«Убеждены, что российские власти проведут беспристрастное расследование в соответствии с принципом верховенства закона и что будет применяться принцип презумпции невиновности», — говорится в совместном сообщении экономических объединений.
Также ассоциации раскритиковали российскую судебную систему за то, что в отношении Калви была выбрана мера пресечения в виде ареста. Европейцы считают такую меру для арбитражного спора слишком жесткой и несоответствующей серьезности дела. Европейский бизнес подчеркнул уникальность Baring Vostok как крупнейшего инвестфонда, вкладывающего деньги в Россию на протяжении 20 лет.
Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин также выразил недовольство суровым решением Басманного суда в отношении американского инвестора. В своем Twitter экономист написал, что суд фактически срывает поручение президента России о запрете ареста по экономическим статьям.
«Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», — подытожил Кудрин.
Арест главы Baring Vostok уже негативно сказался на капитализации российского фондового рынка и ключевых эмитентов, например, Яндекса и Сбербанка, чьи котировки после новостей об аресте Калви резко пошли вниз.
Майкл Калви и еще шесть топ-менеджеров инвестфонда были арестованы на два месяца по решению Басманного суда. Их обвиняют в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Следствие подозревает их в намеренном завышении акций компании IFTG, чтобы расплатиться с банком «Восточный» по кредиту в размере 2,5 миллиарда рублей. Калви оценивал акции компании как раз в 2,5 миллиарда, однако следствие настаивает, что их стоимость не превышала и 600 тысяч рублей.
Сторона защиты же настаивает, что это попытка давления со стороны миноритарных акционеров банка «Восточный», с которыми у Baring Vostok корпоративный конфликт. Инвестфонд планировал допэмиссию акций банка, чтобы соблюсти нормативы Банка России, однако миноритарии в лице акционера Артема Аветисяна испугались снижения своего влияния на банк из-за размывания его доли в результате дополнительного выпуска акций банка.
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