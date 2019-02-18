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Меркель забеспокоилась из-за реакции Вашингтона на споры по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена перспективой жестких мер со стороны администрации Дональда Трампа из-за спора о газопроводе «Северный поток — 2», сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Усилия США направлены на то, чтобы «вбить клин» между Германией и ее союзниками по ЕС по вопросу газопровода. Именно с этой позицией Вашингтона связана страстная речь Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, где она высказалась против разрыва отношений с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам пресс-секретаря канцлера Германии Штеффена Зайберта, Меркель после этого выступления имела «действительно очень хорошие обсуждения» с политическими партнерами из других стран.
Издание также отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с огромным давлением США из-за «Северного потока — 2», хотя французские чиновники и отвергают обвинения в том, что это повлияло на позицию президента страны по вопросу газопровода.
По данным портала, США в вопросе противодействия газопроводу полагаются именно на Францию.
Меркель, как и в целом официальный Берлин, поддерживает строительство «Северного потока — 2». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как новая попытка противников «Северного потока — 2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение.
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Экономика , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg
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