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Санкции США не впечатлили ОПЕК 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские санкции против президента конференции ОПЕК Мануэля Кеведо не повлияют на работу организации, заявили представители ОПЕК.
США ввели санкции против Кеведо, который является министром нефти Венесуэлы и главой госнефтекомпании PDVSA, 15 февраля. Сейчас Кеведо председательствует в ОПЕК, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
В ОПЕК заявили, что по-прежнему считают Николаса Мадуро главой Венесуэлы. Организация готова признать президентом страны и Хуана Гуайдо, если это сделает ООН.
Напомним, зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов заявил газете ВЗГЛЯД, что «США буквально насилуют по дипломатическим каналам всех своих партнеров, чтобы те признавали их ставленника — господина Гуайдо».
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Экономика , НИКОЛАС МАДУРО , Андрей Климов , Комитет госдумы по международным делам , ООН , ОПЕК , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Wall Street Journal
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