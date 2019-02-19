Зачем Минпромторгу развивать ларьки?

Магазины, объединённые единым названием, чей доход не превышает два миллиарда рублей, предлагается вывести из-под действующих норм предельной 25-процентной доли присутствия торговой сети в населённом пункте и запрета на возврат просроченных продуктов. Соответствующий законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Минпромторг уверен, что мера поможет развитию малого и среднего предпринимательства. В Госдуме Совете Федерации , наоборот, опасаются, что недобросовестные ретейлеры смогут воспользоваться предложенным послаблением и перевести часть бизнеса в формат «у дома», что позволит им уйти от недавно принятых жёстких ограничений. Насколько оправданны тревоги законодателей, разбиралась « Парламентская газета ».

Потребитель не должен оплачивать ошибки ретейла

В ноябре прошлого года Президент России подписал федеральный закон, инициированный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и сенатором Сергеем Лисовским , который устанавливает запрет торговым сетям на возврат поставщику нереализованных скоропортящихся продуктов, срок годности которых не превышает 30 дней. Речь идёт о свежем мясе и рыбе, продуктах из них, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах, которые занимают 70 процентов в общем объёме торговли крупных компаний.

Крупные монополисты ранее понуждали производителей заключать невыгодные договоры о возврате, перекладывая на них свою ответственность за то, что заказали больше продукции, чем требуется. К примеру, до принятия поправок хлебобулочных изделий возвращалось до 50 процентов от поставок. Теперь же сетевикам придётся закупать столько продуктов, сколько они реально смогут продать, а все расходы за утилизацию просроченных товаров будут нести самостоятельно без привлечения поставщиков.

Отмечая важность поправок, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый закон «поможет сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию и защитит их права».

«Само по себе соблюдение условий договора означает, что производитель получает горизонт планирования, расширение своего производства, повышение качества рецептуры, расширение ассортимента, что, безусловно, выгодно всем покупателям, гражданам России» — так в ноябре прошлого года перед принятием Госдумой закона в третьем, окончательном чтении объяснила суть поправок вице-спикер палаты Ирина Яровая.

Кстати, по подсчётам экспертов, поставщики смогут ежегодно экономить на возвратах до 80 миллиардов рублей, а покупатели перестанут покрывать эти расходы из своих кошельков.

Одинаковые вывески — не значит один хозяин

На этом «разборки» с торговыми сетями на федеральном уровне не закончились. В декабре прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, ФАС Минэкономразвития разработать поправки в законодательство, предполагающие либерализацию регулирования для субъектов малого и среднего бизнеса.

Речь, в частности, шла о необходимости пересмотреть методику расчёта доли присутствия торговой сети, которая на уровне муниципалитета или городского округа сейчас составляет 25 процентов, и не учитывать при этом небольшие продуктовые магазины формата «у дома», объединённые одним названием. То есть работающих по партнёрской схеме в рамках франчайзинга.

Сегодня такие небольшие магазинчики с единой вывеской, но разными хозяевами, приравниваются к торговым сетям, что накладывает определённые ограничения, в том числе по отсрочке платежей за поставки и стимулированию продаж через бонусы, которые сегодня распространяются на отношения между поставщиками и крупными компаниями-ретейлерами.

Разработанный Министерством промышленности и торговли законопроект предполагает вывод продуктовых лавчонок из-под «санкций», закрепив в понятии торговой сети критерии по разграничению малого, среднего и крупного бизнеса.

Считать крупной торговой сетью предлагается предприятие, имеющее несколько дочерних торговых объектов с единым управлением и совокупным ежегодным размером выручки более двух миллиардов рублей. Предприятия, чьи доходы ниже двух миллиардов, следует относить к среднему бизнесу.

Шаг вперёд и два назад

С виду всё неплохо: магазинчики рядом с домом могут конкурировать с сетями и тем самым по меньшей мере сдерживать рост цен, к тому же, по мнению экспертов, мера поспособствует более точному правовому регулированию отрасли. Однако законодатели считают, что у инициативы, по крайней мере в нынешней её редакции, больше минусов, чем плюсов.

Комментируя новацию Минпромторга, депутат Госдумы Наталья Боева сказала «Парламентской газете», что крупные монополисты могут воспользоваться предложенным послаблением и выведут бизнес из-под действия принятых ранее жёстких ограничений. Да и размер годичной выручки малых торговых форм также настораживает.

«Выручка в два миллиарда рублей — это чересчур много. Поделите на 12 месяцев и получите месячный доход — это немаленькое предприятие. Конечно, торговые сети могут раздробиться и отдельно зарегистрировать множество таких точек, чтобы выйти из-под закона, который мы с таким трудом продвигали. И всё вернётся на круги своя», — пояснила Боева свои опасения.

Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв считает, что законодательные нормы для торговых сетей и мелкорозничной торговли должны быть одинаковыми.

«У нас должно быть единообразие подходов. Какая разница — торговая сеть или розница? Есть подход к товару, поставляемому поставщиком продавцу вне зависимости от формата предприятия. Во всём мире не существует никаких отдельных законов для небольших магазинов и крупных сетей», — отметил депутат.

Как заявил Лисовский «Парламентской газете», законодатели всесторонне изучат инициативу Минпромторга и не допустят принятия закона, который не отвечает интересам граждан.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский также в поправках видит вполне очевидный, не внушающий оптимизма смысл.

«Первые впечатления от документа — всё сделано для того, чтобы дать возможность торговым сетям продолжать заниматься поборами с поставщиков. Собирать, по сути, незаконную дань», — поделился своими опасениями сенатор.

Возможно, таких подозрительных перекосов и не возникло бы в документе, обратившись министерство заранее в Совет Федерации и Госдуму за экспертной оценкой инициативы, но этого сделано не было. Как заявил Лисовский «Парламентской газете», законодатели всесторонне изучат инициативу Минпромторга и не допустят принятия закона, который не отвечает интересам граждан.