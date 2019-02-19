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Зачем Минпромторгу развивать ларьки? 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: АГЕНТСТВО МОСКВА
Магазины, объединённые единым названием, чей доход не превышает два миллиарда рублей, предлагается вывести из-под действующих норм предельной 25-процентной доли присутствия торговой сети в населённом пункте и запрета на возврат просроченных продуктов. Соответствующий законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Минпромторг уверен, что мера поможет развитию малого и среднего предпринимательства. В Госдуме и Совете Федерации, наоборот, опасаются, что недобросовестные ретейлеры смогут воспользоваться предложенным послаблением и перевести часть бизнеса в формат «у дома», что позволит им уйти от недавно принятых жёстких ограничений. Насколько оправданны тревоги законодателей, разбиралась «Парламентская газета».
Потребитель не должен оплачивать ошибки ретейла
В ноябре прошлого года Президент России подписал федеральный закон, инициированный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и сенатором Сергеем Лисовским, который устанавливает запрет торговым сетям на возврат поставщику нереализованных скоропортящихся продуктов, срок годности которых не превышает 30 дней. Речь идёт о свежем мясе и рыбе, продуктах из них, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, овощах и фруктах, которые занимают 70 процентов в общем объёме торговли крупных компаний.
Крупные монополисты ранее понуждали производителей заключать невыгодные договоры о возврате, перекладывая на них свою ответственность за то, что заказали больше продукции, чем требуется. К примеру, до принятия поправок хлебобулочных изделий возвращалось до 50 процентов от поставок. Теперь же сетевикам придётся закупать столько продуктов, сколько они реально смогут продать, а все расходы за утилизацию просроченных товаров будут нести самостоятельно без привлечения поставщиков.
Отмечая важность поправок, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый закон «поможет сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию и защитит их права».
«Само по себе соблюдение условий договора означает, что производитель получает горизонт планирования, расширение своего производства, повышение качества рецептуры, расширение ассортимента, что, безусловно, выгодно всем покупателям, гражданам России» — так в ноябре прошлого года перед принятием Госдумой закона в третьем, окончательном чтении объяснила суть поправок вице-спикер палаты Ирина Яровая.
Кстати, по подсчётам экспертов, поставщики смогут ежегодно экономить на возвратах до 80 миллиардов рублей, а покупатели перестанут покрывать эти расходы из своих кошельков.
Одинаковые вывески — не значит один хозяин
На этом «разборки» с торговыми сетями на федеральном уровне не закончились. В декабре прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, ФАС и Минэкономразвития разработать поправки в законодательство, предполагающие либерализацию регулирования для субъектов малого и среднего бизнеса.
Речь, в частности, шла о необходимости пересмотреть методику расчёта доли присутствия торговой сети, которая на уровне муниципалитета или городского округа сейчас составляет 25 процентов, и не учитывать при этом небольшие продуктовые магазины формата «у дома», объединённые одним названием. То есть работающих по партнёрской схеме в рамках франчайзинга.
Сегодня такие небольшие магазинчики с единой вывеской, но разными хозяевами, приравниваются к торговым сетям, что накладывает определённые ограничения, в том числе по отсрочке платежей за поставки и стимулированию продаж через бонусы, которые сегодня распространяются на отношения между поставщиками и крупными компаниями-ретейлерами.
Разработанный Министерством промышленности и торговли законопроект предполагает вывод продуктовых лавчонок из-под «санкций», закрепив в понятии торговой сети критерии по разграничению малого, среднего и крупного бизнеса.
Считать крупной торговой сетью предлагается предприятие, имеющее несколько дочерних торговых объектов с единым управлением и совокупным ежегодным размером выручки более двух миллиардов рублей. Предприятия, чьи доходы ниже двух миллиардов, следует относить к среднему бизнесу.
Шаг вперёд и два назад
С виду всё неплохо: магазинчики рядом с домом могут конкурировать с сетями и тем самым по меньшей мере сдерживать рост цен, к тому же, по мнению экспертов, мера поспособствует более точному правовому регулированию отрасли. Однако законодатели считают, что у инициативы, по крайней мере в нынешней её редакции, больше минусов, чем плюсов.
Комментируя новацию Минпромторга, депутат Госдумы Наталья Боева сказала «Парламентской газете», что крупные монополисты могут воспользоваться предложенным послаблением и выведут бизнес из-под действия принятых ранее жёстких ограничений. Да и размер годичной выручки малых торговых форм также настораживает.
«Выручка в два миллиарда рублей — это чересчур много. Поделите на 12 месяцев и получите месячный доход — это немаленькое предприятие. Конечно, торговые сети могут раздробиться и отдельно зарегистрировать множество таких точек, чтобы выйти из-под закона, который мы с таким трудом продвигали. И всё вернётся на круги своя», — пояснила Боева свои опасения.
Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв считает, что законодательные нормы для торговых сетей и мелкорозничной торговли должны быть одинаковыми.
«У нас должно быть единообразие подходов. Какая разница — торговая сеть или розница? Есть подход к товару, поставляемому поставщиком продавцу вне зависимости от формата предприятия. Во всём мире не существует никаких отдельных законов для небольших магазинов и крупных сетей», — отметил депутат.
Как заявил Лисовский «Парламентской газете», законодатели всесторонне изучат инициативу Минпромторга и не допустят принятия закона, который не отвечает интересам граждан.
Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский также в поправках видит вполне очевидный, не внушающий оптимизма смысл.
«Первые впечатления от документа — всё сделано для того, чтобы дать возможность торговым сетям продолжать заниматься поборами с поставщиков. Собирать, по сути, незаконную дань», — поделился своими опасениями сенатор.
Возможно, таких подозрительных перекосов и не возникло бы в документе, обратившись министерство заранее в Совет Федерации и Госдуму за экспертной оценкой инициативы, но этого сделано не было. Как заявил Лисовский «Парламентской газете», законодатели всесторонне изучат инициативу Минпромторга и не допустят принятия закона, который не отвечает интересам граждан.
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Экономика , Наталья Боева , ИРИНА ЯРОВАЯ , Сергей Лисовский , ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН , ДМИТРИЙ КОЗАК , Минпромторг , Госдума , Совет Федерации , ФАС , Минэкономразвития , Парламентская газета
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