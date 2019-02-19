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Минфин прогнозирует рост долга регионов 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Долг регионов и муниципалитетов на 1 января составил 2,206 трлн рублей, а к 1 января 2022 года может вырасти до 2,907 трлн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на презентацию Минфина России, представленную в Госдуме.
По данным ведомства, долги будут расти на фоне необходимости финансирования регионами социальных обязательств. При этом глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров высказал обеспокоенность такой информацией. По его словам, при обсуждении закона о федеральном бюджете таких цифр не было.
В связи с этим депутаты отправили на доработку законопроект, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы по трем уровням риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки.
По законопроекту, регионы с высокой долговой устойчивостью (зеленый уровень) должны соблюсти три показателя: объем долга к общему объему доходов должен составлять не более 50%, отношение годовой суммы платежей по погашению долга к налоговым, неналоговым доходам и дотациям — не более 13%, доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов — не более 5%.
При этом регионы с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от согласования с Минфином программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. К зеленому уровню можно отнести 38 регионов, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сахалинская, Тюменская, Липецкая, Брянская, Воронежская и Курская области.
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Экономика , Андрей Макаров , Госдума , Минфин
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