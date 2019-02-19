Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.38
74.89
74.85
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
65.69
–0.59 Золото
1332.49
+0.06 РТС
1166.97
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.1299
–0.0136
04.02
1.1435
15.02
05.02
24.01

Кудрин рассказал об угрозе новых шоков для российской экономики 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Россия адаптировалась к действующим санкциям, но новые ограничения могут вызвать шок в экономике и потребность в новой адаптации, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Действительно, адаптировались к определенному уровню санкций. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть достаточно жестче, чем то, что сейчас", — сказал он.
Россиян предупредили о финансовой яме
"Те санкции, которые уже введены, они экономикой уже поглощены. Действительно, к этому наши предприятия приспособились", — добавил Кудрин.
Он отметил, что действующие санкции при этом ведут к тому, что российская экономика недополучает темпы роста из-за них. Из-за большого импорта технологий в Россию в производственных отраслях российская экономика чувствительна к санкциям извне, считает Кудрин.
Последние новости
Обратный эффект: США помогли России накопить 450 миллиардов долларов Журналистку Times не впечатлила "бездушная" Москва без очередей и авосек В Австрии предрекли конец украинской монополии на транзит газа
Экономика , Видео , АЛЕКСЕЙ КУДРИН , Счетная палата
Читайте также
Видео
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Россиян предупредили о финансовой яме
Личный счет
В квитанции ЖКХ включили несуществующую услугу
Личный счет
SSJ-100 оказался никому не нужен
Компании Статьи
Киеву предрекли конец транзитной монополии
Экономика СНГ
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение