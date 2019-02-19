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Раскрыт размер «гитлеровских» пенсий 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В Бельгии 27 пенсионеров по-прежнему получают от правительства Германии дополнительные пособия, обещанные им в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Их размер варьируется от 425 до 1275 евро (от 31,8 до 95,5 тысячи рублей), пишет фламандская газета De Morgen.
Получатели пенсий — бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или их наследники. Пособия гарантировались коллаборационистам лично фюрером за «лояльность, верность и послушание». Поскольку после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности исчезнувшего государства, в том числе пенсионные, ей пришлось продолжить обеспечивать и бывших эсесовцев.
Новость возмутила депутатов бельгийской Палаты представителей, группа которых представит в парламенте резолюцию с призывом к правительству срочно урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем. De Morgen отмечает, что дополнительным раздражителем для политиков может быть то, что с данных пособий не взимались налоги в пользу бельгийской казны.
Вопрос о возможном прекращении выплаты пенсий поднимался в 2016 году. Как писала «Русская служба Би-би-си», тогда бельгийские ветераны, преследовавшиеся нацистами в годы Второй мировой, потребовали, чтобы власти Германии прекратили выплачивать пособия бывшим эсесовцам. Позицию ветеранов поддержали и в правительстве Бельгии, однако чиновники отметили, что данный вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов.
Как уточняет BFM TV, получателями «гитлеровского» пособия всего могли стать 38 тысяч человек.
Помимо этого, правительство Германии выплачивает пособия и жертвам нацистского режима и их родственникам как в ФРГ, так и за рубежом.
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Комментарии98
Экономика , Русская служба BBC , Business FM
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