Раскрыт размер «гитлеровских» пенсий

В Бельгии 27 пенсионеров по-прежнему получают от правительства Германии дополнительные пособия, обещанные им в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Их размер варьируется от 425 до 1275 евро (от 31,8 до 95,5 тысячи рублей), пишет фламандская газета De Morgen.

Получатели пенсий — бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или их наследники. Пособия гарантировались коллаборационистам лично фюрером за «лояльность, верность и послушание». Поскольку после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности исчезнувшего государства, в том числе пенсионные, ей пришлось продолжить обеспечивать и бывших эсесовцев.

Новость возмутила депутатов бельгийской Палаты представителей, группа которых представит в парламенте резолюцию с призывом к правительству срочно урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем. De Morgen отмечает, что дополнительным раздражителем для политиков может быть то, что с данных пособий не взимались налоги в пользу бельгийской казны.

Вопрос о возможном прекращении выплаты пенсий поднимался в 2016 году. Как писала «Русская служба Би-би-си» , тогда бельгийские ветераны, преследовавшиеся нацистами в годы Второй мировой, потребовали, чтобы власти Германии прекратили выплачивать пособия бывшим эсесовцам. Позицию ветеранов поддержали и в правительстве Бельгии, однако чиновники отметили, что данный вопрос находится в ведении немецких пенсионных органов.

Как уточняет BFM TV, получателями «гитлеровского» пособия всего могли стать 38 тысяч человек.

Помимо этого, правительство Германии выплачивает пособия и жертвам нацистского режима и их родственникам как в ФРГ, так и за рубежом.