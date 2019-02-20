Назван самый дотационный регион России

Дагестан в 2018 году получил наибольший объем дотаций из федерального бюджета, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и рейтингового агентства «Эксперт РА».

Дагестану в 2018 году было выделено 62,7 миллиарда рублей. На втором месте идет Якутия с 48,3 миллиарда, на третьем — Чечня с 47 миллиардами. Также в первую пятерку вошли Крым (42,7 миллиарда) и Камчатский край (42,3 миллиарда).

Особенностью 2018 года стало то обстоятельство, что дотации из федерального бюджета получили все регионы, в том числе и с профицитом бюджета. Так, Москве, профицит бюджета которой по итогам года составил 61,5 миллиарда рублей, было выделено 27,7 миллиарда.

Общий объем дотаций впервые превысил триллион рублей и составил 1,03 триллиона по сравнению с 759 миллиардами в 2017 году.

Опрошенные РБК экономисты отмечают, что дотации помогли многим регионам добиться положительного сальдо бюджета. При этом большинство из них имеют большую задолженность по обязательствам.