Нацбанк Украины заявил о резком сокращении денежных переводов из России

Денежные переводы из России на Украину за три года сократились в пять раз, заявили в национальном банке Украины.

Если в 2016 году россияне перевели на Украину почти 1 млрд долларов, то по итогам 2018 года этот показатель был равен 200 млн долларов, передает РИА «Новости»

Переводы с Украины в Россию сократились почти в два раза до 107 млн долларов в 2018 году. При этом отмечается, что Россия по-прежнему входит в пятерку стран, куда украинцы чаще всего пересылают деньги наряду с Китаем, Грузией, Азербайджаном и Узбекистаном.

Также сообщается, что всего на Украину из-за рубежа было переведено 2,3 млрд долларов. Чаще всего средства отправляли из США, Израиля, Польши, Германии, Турции, Чехии и ОАЭ, и количество переводов оттуда продолжает увеличиваться.

В марте 2017 года Госдума запретила трансграничные денежные переводы из России на Украину при помощи иностранных платежных систем.

Ранее НБУ ввел запрет на работу российских платежных систем на Украине.