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Путин объяснил, где деньги 

Рамблер + ещё 9 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Ответом на вопрос «Где деньги?» является «В резерве», заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.
По его словам, к настоящему времени резервы России полностью покрывают внешний долг — впервые в истории.
Глава государства объяснил, что поступающие в Фонд национального благосостояния России деньги, а именно доходы бюджета от нефтегазового комплекса и управления собственными средствами, поступают обратно в бюджет и «работают».
«Я обращаюсь к тем, кто спрашивал "Где деньги?"», — подчеркнул Путин.
Экономика , Политика
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