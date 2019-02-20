Путин объяснил, где деньги

Ответом на вопрос «Где деньги?» является «В резерве», заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

По его словам, к настоящему времени резервы России полностью покрывают внешний долг — впервые в истории.

Глава государства объяснил, что поступающие в Фонд национального благосостояния России деньги, а именно доходы бюджета от нефтегазового комплекса и управления собственными средствами, поступают обратно в бюджет и «работают».