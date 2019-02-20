Орешкин анонсировал переговоры по «Северному потоку — 2» в Берлине

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что планирует в четверг в Берлине обсудить с немецким коллегой проект "Северный поток — 2".

Глава Минэкономразвития в четверг с рабочим визитом посетит Берлин, запланирована встреча с федеральным министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером. Кроме того, министры примут участие с конференции "Конкурентоспособная Россия — новые пути".

"Я буду обсуждать экономическое сотрудничество. "Северный поток — 2" является сейчас одним из ключевых совместных проектов", — сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако он добавил, что этот проект не является единственным во взаимоотношениях России и ФРГ.

"У нас инвестиционные проекты есть в абсолютно разных сферах. Если вы слышали, президент в послании по-разному рассказал про партнеров европейских, американских. Действительно, сейчас активно работаем и с нашими французскими партнерами, и с немецкими, чтобы движение позитивное, которое сформировалось за последний год, оно активно продолжалось", — добавил министр.