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Орешкин анонсировал переговоры по «Северному потоку — 2» в Берлине 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что планирует в четверг в Берлине обсудить с немецким коллегой проект "Северный поток — 2".
Глава Минэкономразвития в четверг с рабочим визитом посетит Берлин, запланирована встреча с федеральным министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером. Кроме того, министры примут участие с конференции "Конкурентоспособная Россия — новые пути".
"Я буду обсуждать экономическое сотрудничество. "Северный поток — 2" является сейчас одним из ключевых совместных проектов", — сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос.
Однако он добавил, что этот проект не является единственным во взаимоотношениях России и ФРГ.
"У нас инвестиционные проекты есть в абсолютно разных сферах. Если вы слышали, президент в послании по-разному рассказал про партнеров европейских, американских. Действительно, сейчас активно работаем и с нашими французскими партнерами, и с немецкими, чтобы движение позитивное, которое сформировалось за последний год, оно активно продолжалось", — добавил министр.
"Я еду обсуждать позитивную повестку совместного развития на благо ЕС и России", — подчеркнул Орешкин.
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Экономика , МАКСИМ ОРЕШКИН , ЕС , Минэкономразвития
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