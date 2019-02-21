Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.28
$
65.90
74.50
67.25
Прогноз
25.02 – 04.03
$
67.36
73.35
Индексы и котировки Brent
67.00
–0.22 Золото
1340.01
+0.01 РТС
1194.40
+0.33
Динамика валют
EUR / USD
21.02
1.1349
–0.0019
06.02
1.1368
18.02
07.02
27.01

WSJ: Зимбабве решило отвязаться от доллара 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральный банк Зимбабве объявил, что хранящиеся в банках цифровые доллары, а также суррогатная валюта, которая привязана к доллару США, больше не будут торговаться к американскому доллару в соотношении 1:1. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
В газете также отметили, что Зимбабве "фактически" вводит новую валюту. Глава Центробанка Джон Мангудья пояснил, что электронные доллары и суррогатная валюта будут переименованы в RTGS (Real Time Gross Settlement, "Валовые расчеты в реальном времени") и будут торговаться на новом межбанковском валютном рынке.
По словам Мангудьи, данный шаг оказался необходимым из-за того, что в Зимбабве заканчиваются доллары США, которые торгуются на черном рынке с премией в 300-400%.
В январе нынешнего года сообщалось, что Россия и Зимбабве договорились об усилении экономического партнерства.
Газета.Ru: последние новости
Канцлер Австрии на встрече с Трампом вступился за "Северный поток - 2" СМИ: ритейлеры предупредили о перебоях с поставками молочной продукции в России Путин: золотовалютные резервы России полностью покрывают внешний долг
Экономика , Центральный банк России , Wall Street Journal
Читайте также
Видео
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Европейский банк исчезнет из России
Компании
Стало известно о тревогах Меркель по «Северному потоку-2»
Экономика
Банковские карты россиян оказались под угрозой
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение