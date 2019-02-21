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Вылечить бедность зеленкой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Массовая раздача бонусов малоимущим и тяжеложивущим в послании президента снова породили теорию — мол, Россия возвращается к социальному государству. Как показывают социологические опросы (впрочем, это заметно и без них), людей очень раздражает вопиющее социальное неравенство. Звучит издевательски, когда чиновники рассуждают об отсутствии в школах теплых туалетов. Ведь правда еще горше — дети есть хотят, они в прямом смысле не едят досыта. И это для России настоящая проблема — накормить людей.
К сожалению, послание главы государства не дало ответа на глобальный запрос — как преодолеть массовую бедность и нищету.
Первая его часть — те самые социальные обещания, эта часть наиболее конкретная и предметная, хотя в части своей трудно выполнимая. Вторая часть — общеэкономическая, в общем бессодержательная и стандартная. Третья часть, которая выписана с любовью и произнесена с энтузиазмом, — внешняя политика и вооружения.
Раздача денег (а у нас государство любит тушить пожары деньгами) — это ответ на массовые настроения, на рост массового недовольства, массовую нищету и бедность. Дай бог, чтобы кого-то эти деньги поддержали. Но чтобы избавиться от бедности и нищеты навсегда, людям нужно не раздавать деньги, которые на самом деле возьмут из их же карманов — с налогов (на бизнес, тех же самих людей, акцизов и так далее), а ускорить — и не по-росстатовски, а по настоящему — экономическое развитие страны.
Чтобы экономика заработала, надо, в первую очередь, выпустить на свободу мелкий и средний бизнес, массово создавать рабочие места с хорошей зарплатой, потому что Россия оказалась уникальной страной: у нас работающий человек часто живет в нищете или бедности. Наконец, создавать условия для привлечения инвестиций, «длинных денег». Об этом говорится постоянно, но в самых общих словах.
Обещанные выплаты и льготы — слабый ответ на социальные проблемы, главный смысл этих денежных раздач — сбить общественное недовольство пенсионной реформой. Однако раздача денег малоимущим — это не системный подход и не стратегический курс. Впрочем, кто знает, возможно, мы его еще увидим? Пока же по старинке все российские болезни мы стараемся лечить зеленкой. К слову, это вообще характерно для отечественной традиции самолечения: все наружные болячки лечить зеленкой, йодом, а внутренние — активированным углем («экстремисты» лечатся алкоголем).
И этой зеленкой в отсутствие системных механизмов и будем лечить главную болезнь — беднеющую и нищающую Россию.
Переход к социальному государству должен в принципе начинаться с экономики. Да, молодым семьям трудно получить ипотеку, поэтому надо расширить возможности получения льготных кредитов. А зачем банки будут давать льготную ипотеку, если им это невыгодно? Вариант один — субсидирование ставки государством, то есть деньги снова возьмут с нас же. Но ведь рецепт должен быть иным: ускорение экономического роста, повышение платежеспособного спроса, привлечение инвестиций — вплоть до того, что отказаться от контрсанкций и добиваться снятия западных ограничений.
Когда деньги в банках появляются, когда гайки денежно-кредитной политики ослаблены, банкам будет выгодно работать и со сниженными ставками. И сейчас есть опасение: банки по экономическим мотивам будут крайне затруднять молодым семьям получение льготных ипотечных кредитов.
Экономику должны толкать вперед предприимчивые люди с горящими глазами, причем, с самых низов — те самые мелкие торговцы, пекари, обувщики, строители, стартаперы и далее по списку.
А отношение к ним со стороны правоохранительных органов однозначно и откровенно враждебное, отношение основанное на презумпции виновности бизнесменов. Ставшее притчей во языцех выражение «кошмарить» бизнес остается для силовиков руководством к действию.
Все цокают, сетуют, кивают головой, но бизнес ждет конкретных шагов. Например, не сажать бизнесменов за экономические преступления в СИЗО. А пока что доля предпринимателей, томящихся в изоляторах в ожидании «расследования» не уменьшается, зато доля малого и среднего бизнеса в ВВП сокращается.
Властные круги не хотят ослаблять хватку.
В первую очередь этого не хочет силовое лобби, потому что для него бизнес, особенно мелкий и средний, дойная корова или еще грубее — подножный корм.
Силовики хотят иметь свободу рук в отношении бизнеса, поэтому в послании мы слышим общие пожелания на сей счет, то, что англичане называют wishful thinking. А здесь нужны конкретные шаги: например, обещание не сажать в СИЗО за экономические преступления, решение увеличивать долю МСП в ВВП на 5% в год, отмену налогов на микробизнес, как это сделано в ряде стран, в частности в Армении. Конечно, законы у нас что дышло, но в этом случае «кошмарить» бизнес стало бы не в пример сложнее.
На этом фоне еще более печальна мгновенная реакция Генпрокуратуры: у них и массив данных есть, и болевые точки они знают: из почти 2 млн уголовных дел (само по себе страшно) почти 110 тыс. — экономической направленности. Превышены сроки в расследовании или прекращении дел (то есть людей мурыжили, выжали и отпустили) у почти 300 тыс. человек. Что мешало реагировать вовремя?
Далеко не все в России гордятся новыми ракетами. Запрос на активную внешнюю политику сосредоточен преимущественно в «жирующих» по российским меркам Москве и Петербурге, в то время как за пределами МКАДа внешняя политика наших людей, особенно женщин, не занимает вовсе. У женщин вообще крайне отрицательное отношение к любому бряцанию оружием — не только потому, что они за детей боятся, а потому, что они видят, как улетают их пенсии, зарплаты, которые достаются все тяжелее. Запрос на агрессивную внешнюю политику, милитаристскую риторику резко снизился, усиливаются миролюбивые настроения. Бедная страна и новые ракеты — эта идея все хуже укладывается в головы россиян.
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Экономика , Личный счет , Статьи , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН
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