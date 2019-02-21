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В Германии оценили значение «Северного потока — 2» в газоснабжении ЕС 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что проект «Северный поток — 2» сделает вклад в стабильное газоснабжение в Европе. Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал на конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути».
«Северный поток — 2» станет вкладом в то, чтобы стабилизировать газоснабжение в Европе на высоком уровне», — заявил министр.
При этом он добавил, что Германия готова принимать сжиженный газ из США, по его словам, «это станет вкладом в конкуренцию» на рынке.18 февраля сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG построила около 700 км газопровода «Северный поток — 2».
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