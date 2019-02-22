ЦБ консолидирует информацию о плохих клиентах банков

Банк России возьмет на себя роль поставщика информации о потенциально проблемных клиентах для банковской отрасли, заявил 21 февраля в ходе XI Уральского форума "Информационная безопасность финансовой сферы" зампред ЦБ Василий Поздышев . Речь идет о создании автоматизированной базы юридических (а в дальнейшем и физических) лиц "с повышенным видом риска" — "отказников" по критериям ПОД/ФТ, неплательщиков по банковским ссудам более года, а также должников по налоговым платежам. Кроме того, в базу планируется включить специальный раздел, в котором будут учтены все залоги, пишет "Коммерсантъ"

Проект инициирован регулятором, однако реализовываться будет совместно с участниками банковского рынка, отмечает "Ъ". Он вошел в "дорожную карту" по реализации проектов в сфере RegTech (набор технологий, позволяющих эффективнее исполнять требования регуляторов, контролировать риски и упрощать процесс передачи отчетности) и SupTech (набор технологий, используемых надзорным органом в целях поддержки и улучшения функций надзора в условиях дигитализации финансовой отрасли). В рамках "дорожной карты" проект выделен в отдельное фокусное направление — создание централизованных и распределенных реестров надзорного и общего пользования. Сам документ должен быть утвержден в течение 2019 года.

ЦБ никогда не работал как поставщик услуг банковской индустрии, и тут понадобятся, в том числе, изменения в законодательстве, отметил господин Поздышев. При этом, по его словам, регулятор считает проект крайне полезным для банков, поскольку симметричное распределение информации по рынку позволит как снизить риски системы в целом, так и сократить издержки каждой конкретной кредитной организации.