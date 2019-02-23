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Уоррен Баффетт потерял за сутки более $4,3 млрд 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский миллиардер и венчурный инвестор Уоррен Баффетт сообщил в письме инвесторам, что возглавляемый им фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008 года.
Причиной рекордно низких прибылей стали проблемы компании Kraft Foods, стоимость акций которой снизилась на 20% после публикации финансовой отчетности. Из-за этого Berkshire Hathaway потерял более $4 млрд за день.
При этом Баффетт заверил акционеров, что он в будущем совершит "гигантскую покупку", которая позволит увеличить прибыли.
В апреле прошлого года сообщалось, что Баффетт возглавил список богатейших людей мира.
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