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Ведомство «неизвестного таджика» поймали на растрате 

Lenta.ru + ещё 9 6 часов назад
Фото: ТАСС
Счетная палата проверила реализацию Росреестром федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)», в рамках которой ведомство должно было перейти на федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Согласно опубликованному отчету о проверке, Росреестр сорвал сроки реализации программы, стоимость которой уже составила 1,9 миллиарда рублей.
«Непосредственно к внедрению ФГИС ЕГРН Росреестр приступил в ноябре 2017 года. Проект предусматривал плавное переключение на систему к 29 августа 2018 года. Однако полный переход до сих пор не завершен», — говорится в сообщении Счетной палаты.
Аудиторы отмечают срыв сроков при реализации проекта на всех этапах, только за 2018 год ведомство переносило сроки внедрения системы трижды. Более того, Росреестр вовсе остановил работу с августа из-за аварии в центре обработки данных (ЦОД) «Ростелекома», на тот момент система работала уже в 51 регионе.
Аудиторы отмечают, что новых дедлайнов ведомство не поставило. Зато уже призналось, что дальнейшая реализация проекта потребует новых расходов бюджета.
«Риски, которые мы обозначили в своем отчете, о том, что скорее всего будут дополнительные затраты — они подтвердились. Только оказались намного выше, чем мы предполагали. Там очень большие деньги на дальнюю перспективу», — приводятся в отчете Счетной палаты слова аудитора Веры Чистовой.
По ее словам, Росреестр и вовсе предложил отказаться от внедрения отечественного программного обеспечения и перейти на платное иностранное, что противоречит стратегическим документа России.
Росреестр входит в периметр ответственности министерства экономического развития, которое возглавляет Максим Орешкин. Ведомство недавно оказалось в центре скандала — подведомственную Росреестру Кадастровую палату России возглавил Парвиз Тухтасунов — человек без профильного образования и с сомнительным опытом работы.
Сам Росреестр утверждал, что Парвиз Тухтасунов зарекомендовал себя в должности советника главы Росреестра как «успешно внедряющего новые технологии специалиста». Более того, некоторые СМИ утверждали, что Тухтасунов «спас Росреестр от краха». Минэкономразвития регулярно подвергает критике со стороны общественности и профессионального сообщества, помимо Росреестра, под давлением регулярно оказывается Росстат, данные которого регулярно подвергаются сомнению.
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