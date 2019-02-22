Эксперты порассуждали о путях выхода из глобального экономического кризиса

Аналитики считают, что финансовые долги государств и ведущих компаний, погружающих мировую экономическую систему в глобальный кризис, можно списать в случае очередного масштабного военного конфликта, сообщают «Вести. Экономика»

Эксперты надеются, что войны удастся избежать, но не исключают плачевного варианта развития событий: в результате могут быть уничтожены все экономические достижения человечества, в том числе и снижение уровни бедности населения планеты. По статистике, за последние 200 лет количество людей, живущих в нищете, уменьшилось почти на 85%.

В настоящее время глобальный долг составляет почти $240 трлн. Огромная сумма обусловлена в частности обусловлена тем, что с 2008 года мировые центробанки накачали финансовую систему дешёвыми деньгами, которые должны были быть розданы должникам в виде кредитов под низкий процент для того, чтобы они могли продолжать свою деятельность. Однако «лёгкими» деньгами воспользовались и, так называемые, «компании-зомби». В результате на мировую финансовую систему легло дополнительное долговое бремя в виде $70 трлн. По словам аналитиков, решить проблему «дешёвыми деньгами» теперь невозможно, поскольку это приведёт к взрыву долгового «пузыря».