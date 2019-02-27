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Перерасчет пенсий потребует почти 19 миллиардов рублей 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году.
"На эти цели в 2019 году вместе со средствами бюджетов регионов предполагается направить 18,8 млрд рублей", — сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства.
На заседании российский президент также подчеркнул, что нельзя забывать о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионеров по регионам. "Потому что там полная чересполосица, у кого-то густо, у кого-то пусто”, — подчеркнул Путин.
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