Путин поручил подготовить поправки о продлении амнистии капитала

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца февраля подготовить поправки о продлении на год амнистии капитала, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление до 1 марта 2020 года срока добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках с сохранением всех гарантий, установленных Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и (или) государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", — говорится в сообщении.

На форуме "Деловой России" Путин заявлял, что амнистию капитала (которая действует до 1 марта 2019 года) надо продлить на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах РФ и возвращает свои денежные средства в Россию.