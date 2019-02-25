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Путин поручил подготовить поправки о продлении амнистии капитала 

РИА Новости + ещё 4 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до конца февраля подготовить поправки о продлении на год амнистии капитала, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам форума общероссийской общественной организации "Деловая Россия", состоявшегося 6 февраля 2019 года.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление до 1 марта 2020 года срока добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках с сохранением всех гарантий, установленных Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и (или) государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", — говорится в сообщении.
На форуме "Деловой России" Путин заявлял, что амнистию капитала (которая действует до 1 марта 2019 года) надо продлить на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах РФ и возвращает свои денежные средства в Россию.
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Экономика , Политика , Владимир Путин , Правительство РФ , Деловая Россия
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