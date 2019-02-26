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«Мир этого не выдержит»: как Трамп заклинает нефть 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Цена на нефть обвалилась ниже $65 за баррель после твита Дональда Трампа. Американский президент выразил недовольство дороговизной нефти, призвав ОПЕК «расслабиться». Эксперты считают, что несмотря на определенную эффективность сообщений Трампа нефть в ближайшие два месяца продолжит торговаться у $66-68.
Президент США Дональд Трамп вновь попросил ОПЕК не усердствовать в принятии мер для поддержания нефтяного рынка. «Цены на нефть становятся слишком высокими», — написал он на своей личной странице в сети Twitter.
«ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен, он хрупкий!» — предупредил Трамп.
Между тем нефтяные котировки пошли в рост после январских праздников и с тех пор тренд на повышение практически не менялся. Еще 25 декабря стоимость барреля Brent падала до $49,34, а к 22 февраля вырос до $67,17.
По состоянию на 15:00 мск Brent скорректировалась до уровня $65,2 за баррель. Днем ранее она упала до $64,76 за баррель.
Сегодня твиттер Трампа — один из важнейших источников новостей, от которого вздрагивают рынки и политики, отмечает руководитель группы аналитиков ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» Марк Гойхман.
Особую значимость твиттер-высказывания имеют тогда, когда они соответствуют объективным факторам, так произошло и на этот раз, когда одной фразы с просьбой не поднимать высоко нефтяные цены стало достаточно для их падения с $67,5 к $64,8 по Brent, обращает внимание эксперт. Просто опасения президента США о «хрупкости мира» полностью идут в унисон с настроением рынков, с конца прошлого года опасающихся замедления экономики в мире, дефолтов по кредитам целых стран, обрушения фондовых рынков, добавляет Гойхман. Таким образом, призыв об ограничении цен пал на благодатную почву.
Снижение стоимости нефти может быть вызвано различными факторами: от технической коррекции после роста более чем на 30% до общего движения в commodities, вызванного, к примеру, более пессимистичной переоценкой темпов роста мировой экономики вследствие торговых войн, добавляет руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.
В то же время объективных фундаментальных факторов для падения котировок эксперты не видят.
В повышении нефтяных цен сыграли роль несколько фундаментальных факторов, указывает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Во-первых, рынки получили релевантную информацию о том, что ОПЕК+ начала свою реальную работу в виде существенных сокращений объемов добычи сырья в странах-участницах сделки, отметил он.
Еще в декабре члены ОПЕК+ договорились с начала 2019 года снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы сбалансировать ситуацию на рынке. На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ оценил выполнение условий соглашения по сокращению добычи в январе на 83%. Как уточнял Bloomberg, уровень выполнения соглашения только странами ОПЕК составил 91%.
Кроме того, по словам Покатовича, с февраля на нефтяном рынке началось сезонное повышение спроса в условиях подготовки к летнему автомобильному сезону. Любопытно, что в России это пока не особо ощущается, цены на бензин в стране даже пошли вниз на фоне переизбытка предложения на рынке. Тем не менее, даже в правительстве РФ не сомневаются, что это временное явление. Уже в марте-апреле фактор сезонности будет определяющим не только для внешнего рынка, но и для внутреннего.
Фундаментально обоснованный диапазон в перспективе ближайших двух месяцев формируется вблизи уровней $66-68, уверены в БКС.
В то же время, отмечает Косьмодемьянский, главным фактором, влияющим на стратегический расклад сил, является борьба ОПЕК+ со сланцедобытчками. Поскольку стоимость добычи последних очень велика и требует серьезных капитальных вложений, которые невозможны при широких движениях цены, Саудовская Аравия прикладывает все усилия, чтобы обеспечить волатильность на рынке нефти, отмечает эксперт. Инструменты используются разные — от словесных интервенций до прямого снижения цен поставки.
В этом смысле можно быть уверенным, что границы коридора $50-70 или даже $40-80 будут протестированы еще не раз, поскольку развитие технологий играет против картеля, полагает эксперт.
Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалех недавно заявил, что мировой рынок нефти придет в равновесие к началу апреля. Он также высказал надежду, что снижение добычи в Иране и Венесуэле не приведет к дефициту предложения нефти.
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Экономика , Рынки , Статьи , Дмитрий Космодемьянский , Дональд Трамп , ОПЕК , Правительство РФ , УК Открытие , Bloomberg
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