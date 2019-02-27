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Силуанов оценил затраты на реализацию послания Путина 

Газета.Ru + ещё 8 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства заявил, что на реализацию поставленных в послании Федеральному собранию задач потребуется 900 млрд рублей до 2024 года, сообщает РИА "Новости".
Он подчеркнул, что был проведен примерный расчет финансовых потребностей на выполнение поручений президента.
"Это более 900 млрд рублей на промежутке от 2019 до 2024 года. Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы", — отметил Силуанов.
Вице-премьер добавил, что при подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку эти средства будут изысканы.
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Экономика , Антон Силуанов , РИА Новости
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