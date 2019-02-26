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Власти озаботились доходами россиян 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи поручил провести анализ доходов россиян и предложить меры по их увеличению. Это следует из списка поручений, опубликованного на сайте правительства.
Сообщается, что высшие должностные лица субъектов России должны будут представить соответствующую информацию в Минтруд и Минэкономразвития до 1 мая 2019 года.
По оценке Росстата, доходы россиян падают уже пятый год подряд. Последний раз реальные доходы россиян поднялись в 2013-м — тогда за год они выросли на четыре процента.
В декабре 2018 года падение доходов россиян в месячном выражении оценивалось в 2,9 процента. Это нивелировало весь рост доходов в 2018-м, когда в рамках исполнения майских указов президента бюджетникам подняли зарплаты.
Ранее президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что зарплаты в России должны расти темпами не ниже уровня инфляции. По его словам, для этого необходимо добиться качественной занятости, свободы предпринимательства, а также наличия квалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.
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Комментарии5
Экономика , Личный счет , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Росстат , Минтруд , Минэкономразвития
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