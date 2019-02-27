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Независимость отменяется: Украина не нашла газ 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Разговоры о газовой независимости Украины пока так и остаются просто словами. Нарастить собственную добычу «Нафтогазу» не удается, несмотря на рост цен на внутреннем рынке, эффективных инвестиций в разработку собственных месторождений не делается. Киев официально признал, что газовая программа «20/20» провалилась.
«Нафтогаз Украины» не смог нарастить собственную добычу газа до ранее намеченного правительством уровня. Поэтому достижение газовой независимости Украины откладывается еще на несколько лет, заявил 26 февраля на Международном энергетическом форуме в Киеве премьер-министр Владимир Гройсман.
«Разочарован тем, что «Нафтогаз» не выполнил задание по добыче газа», — посетовал он.
Речь идет о принятых в 2016 году параметрах Концепции развития газодобывающей отрасли, согласно которым планировалось до 2020 года увеличить добычу газа в стране до 27,6 млрд кубометров и при этом снизить внутреннее потребление до того же уровня за счет внедрения программ энергоэффективности.
Оставшиеся 7,5 млрд кубометров должны были обеспечить частные добывающие компании.
Однако по состоянию на конец 2018-го общая добыча газа в Украине составила около 21 млрд куб. м, из которых на долю «Укргаздобычи» пришлось всего 15,5 млрд куб м., из них на товарный газ пришлось только 14,1 млрд кубометров.
В то же время внутренняя потребность в газе составила 32 млрд куб. м. Таким образом, по всем параметрам программа «20/20» провалилась.
По мнению Гройсмана, это может быть связано со злоупотреблением «Нафтогазом» своим монопольным положением на украинском рынке.
«Думаю, это потому, что он чувствует свое монопольное положение и технологически сегодня он уступает участникам частного сектора», — сказал премьер.
При этом он выразил надежду, что правительство сможет найти возможности, чтобы национальная газодобывающая компания была эффективной и достигла поставленных целей и задач.
«Наша задача — больше добывать и производить энергоресурсов, энергоэффективно их потреблять», — подчеркнул Гройсман.
В самой «Укргаздобыче» объясняют отсутствие прорывных достижений несколькими факторами. В частности, «из-за действия третьих лиц, находящихся вне контроля „Укргаздобыча“ и „Нафтогаза“.
Так, „Укргаздобыча“ рассчитывала получить 80 новых лицензий в течение 2016-2018 гг., для чего подало более 170 пакетов документов, однако получено было всего 17 согласований», — отмечается в сообщении компании. В 2017 году компания получила только четыре лицензии, в 2018 году — всего одну.
Компания также жалуется на высокую налоговую нагрузку.
«Текущий режим налогообложения предусматривает, что с 8,55 грн стоимости кубометра газа для населения в бюджет в виде налогов и дивидендов направляется почти 6 грн. За вычетом расходов на транспортировку и распределение газа, покрытие убытков от продажи импортируемого газа по цене ниже закупочной, а также из-за значительных долгов посредников инвестиции в развитие добычи газа у «Нафтогаза» остается только 0,34 грн с каждого проданного кубометра», — жалуются в компании.
А для обеспечения устойчивого роста добычи нужно не менее 2,9 грн с куб. м, отмечают в «Украгаздобыче».
По мнению сопредседателя украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, Основная причина такого положения дел в «Укргаздобыче» в том, что компания не делает эффективных инвестиций в добычу, несмотря на рост выручки.
При этом за последние годы добыча газа госкомпанией выросла примерно на 5%, а производственно-транспортные расходы (ПТР) увеличились в три раза, обращает внимание эксперт.
Полтора миллиардов кубометров — это очень большой объем ПТР для Украины, это десятки миллиардов гривен, такой стремительный рост ПТР выглядит очень странно, добавил он.
То, что «Нафтогазу» в текущих условиях удается удерживать добычу на стабильном уровне — уже неплохая новость, отмечает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цель в 27 млрд кубов и переход на самообеспечение — довольно амбициозные задачи, и понятно, что в условиях недостатка инвестиций реализовать их довольно сложно, особенно в такие сжатые сроки, добавляет эксперт.
Между тем политики на Украине продолжают использовать «газовую карту» в своих предвыборных целях.
Так, кандидат в президенты, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила на прошлой неделе, что у страны есть достаточно залежей для обеспечения себя природным газом и углем.
«Ставлю перед собой задачу, чтобы через пять лет я могла отчитываться о том, что в Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере. И тогда мы укрепим свою политическую независимость», — пообещала она.
Другой кандидат в президенты на Украине, миллионер Сергей Тарута пошел еще дальше Тимошенко и заявил, что Украина может заменить Россию на газовом рынке Европы.
«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — написал он в своем Facebook.
Частично эти амбиции подтвердил и Гройсман. Украине, по его словам, необходимо из страны-импортера «превратиться в страну, которая может всем спектром энергоресурсов обеспечить себя, и, конечно, стратегическая цель — страна-экспортер».
Тема газа в Украине очень политизирована и активно используется в предвыборной риторике, констатирует Дмитрий Маринченко. Безусловно, найдутся желающие использовать неудачи «Нафтогаза» в своих целях, соглашается Дмитрий Маринченко.
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Экономика , Статьи , Юлия Тимошенко , Сергей Тарута , Владимир Гройсман , Нафтогаз , Fitch Ratings
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