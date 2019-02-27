Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.50
$
27.02
74.95
27.02
Прогноз
04.03 – 11.03
$
64.85
73.66
Индексы и котировки Brent
66.33
+0.05 Золото
1318.44
–0.07 РТС
1191.01
+0.32
Динамика валют
EUR / USD
27.02
1.1370
+0.0103
13.02
1.1267
24.02
13.02
01.02

Российским ученым приостановили выплату грантов 

BFM.RU + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский научный фонд (РНФ) приостановил выплату грантов ученым на исследовательские проекты. Причина в том, что в фонд не поступили бюджетные деньги — имущественный взнос Российской Федерации, передает «Интерфакс». Размер недостающего взноса составляет 7,3 млрд рублей, эти деньги заложены в закон о бюджете.
Фонд уведомил университеты и научные организации о приостановке финансирования до поступления соответствующей субсидии.
Речь идет о приостановке финансирования более 550 проектов, пояснили РБК в пресс-службе организации. Это примерно седьмая часть от всех исследований, которые фонд поддерживает в 2019 году, отметил представитель РНФ.
Информации о том, когда поступят деньги, пока нет. Взнос должен быть перечислен после заключения соглашения между Министерством науки и высшего образования России и РНФ, но оно еще не подписано.
BFM.RU: последние новости
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России Опубликованы поручения Путина по реализации послания Федеральному собранию Безработица в России достигла исторического минимума
Экономика , РБК , Интерфакс
Читайте также
Видео
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Зависимость россиян от государства достигла пика
Личный счет
Кормильцы России: что будет, когда закончится нефть
Рынки Личный счет
Курс доллара превысил психологическую отметку
Рынки
Деньги кончились: Белоруссия обратилась к России
Экономика Статьи
Поручения президента: как улучшится жизнь россиян
Экономика Статьи
Кремль высказался об участии Путина в деле Калви
Компании
«Полная чересполосица»: Путин о прожиточном минимуме пенсионеров
Личный счет Экономика
Новый налог для россиян введут значительно раньше
Личный счет Экономика
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение