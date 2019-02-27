Российской экономике предрекли спад

Высокая оценка роста российской экономики в 2,3 процента, которую ранее публиковал Росстат , не внушила оптимизма независимым экспертам — они прогнозируют рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3 процента. Об этом говорится в обзоре НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

Мнение независимых экономистов совпадает с официальным прогнозом Минэкономразвития на 2019 год. Что касается 2020 года, то здесь оценки расходятся. В правительстве ожидают двухпроцентного роста российской экономики в 2020 году, в то время как опрошенные НИУ ВШЭ эксперты прогнозируют рост на уровне 1,8 процента.

Ранее Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Институт Гайдара выпустили совместный отчет, в котором указывается, что рост российской экономики по итогам 2019 года может составить 1,7-2 процента.

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП России в 2019 году на уровне 1-1,3 процента. По предварительным данным Росстата, подчиняющегося министерству, в 2018-м рост составил 2,3 процента, что является наивысшим показателем с 2012 года.