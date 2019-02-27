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Поручения президента: как улучшится жизнь россиян 

Газета.Ru 54 минуты назад
Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на улучшение жизни россиян. Борьба с бедностью стала основной темой послания президента Федеральному собранию. Глава государства призвал, в частности, обеспечить достойную жизнь пенсионерам и многодетным семьям. Впрочем, эксперты сомневаются, что в результате реализации этих поручения жизнь россиян сильно изменится.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля. На официальном сайте президента РФ говорится о 13 поручениях по улучшению жизни россиян.
В частности, предстоит решить вопросы поддержки отдельных категорий граждан при получении ипотеки. В случае рождения в семье после 1 января 2019 года третьего ребенка или последующих детей предполагается выплата из федерального бюджета 450 тыс. рублей в счет погашения кредита. В поручениях президента также указано субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным семьям с двумя и более детьми.
Правительство и Банк России в целом должны предпринять шаги для снижения процентной ставки по ипотеке до уровня 8% годовых и менее.
Помимо этого, необходимо «обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, „ипотечных каникул“ — отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов».
Банк России также обязан предотвратить мошенничество в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов.
Президент также ставит задачу по уменьшению налоговой базы по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов.
До 10 апреля правительство также обязано законодательно определить порядок материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум.
В области науки и образования в поручениях говорится о подключении всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, создание до 1 января 2022 года 15 научно-образовательных центров и разработка национальной стратегии в области искусственного интеллекта. С 2020 года должна заработать программа «Земский учитель». Она предполагает выплату 1 млн рублей учителю, приехавшему работать в сельские населённые пункты либо города с населением до 50 тыс. человек. Президент предложил обновить образовательные стандарты «с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ». К 2021 году должны быть завершены работы по благоустройству зданий школ.
В области здравоохранения поручения касаются создания в 2020–2024 годах двух детских реабилитационных центров мирового уровня.
При этом граждане должны проходить диспансеризацию и профилактические медосмотры в вечерние часы и иметь возможность записываться дистанционно. Обследования на выявление онкологических заболеваний будут включены в перечень медицинских обследований, проводимых в ходе диспансеризации.
Правительство и Госдума должны обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона, по которому будет применяться система квотирования выбросов загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах — в Мангитогорске, Красноярске и других. Кроме того, должны быть приняты законы, направленные на развитие цифровой экономики. Президент отметил, что в них должно быть прописано «регулирование цифровых финансовых активов», например, криптовалюты.
Верховный суд и Генпрокуратура должны проанализировать практику ареста «в целях сокращения оснований для продления срока содержания под стражей» предпринимателей. При этом должна быть создана цифровая платформа для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.
Кроме того, Владимир Путин поручил правительству РФ, «Роскосмосу» и правительству Москвы создать Национальный космический центр. Он будет включать в себя головные подразделения основных организаций ракетно космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно исследовательских и образовательных организаций.
Среди прочих поручений стимулирование роста инвестиций в робототехнику.
Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий и при необходимости внести изменения в закон о федеральном бюджете 2019-2021 годов и в бюджет Пенсионного фонда РФ на тот же период. Первые предложения о необходимости внесения таких поправок кабмин должен представить до 1 июня 2019 года.
Впрочем, опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты говорили, что не факт, что удастся серьезно улучшить жизнь россиян этими поручениями.
В частности индексация пенсий поможет восстановить справедливость, однако побороть бедность таким образом невозможно.
«Индексация доходов как инструмент повышения уровня жизни населения, к сожалению, не приносит ожидаемого результата. Сейчас достаточно высокий уровень инфляции, который вызван повышением НДС, акцизов, а, следовательно, и повышением цен на практически все товары народного потребления. Эффект от индексации пенсии будет нивелироваться постоянным повышением уровня инфляции, которая, скорее всего, будет разгоняться», — комментировал «Газете.Ru» Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».
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Комментарии78
Экономика , Видео , Статьи , Павел Сигал , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Генпрокуратура РФ , Роскосмос , Госдума , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Правительство РФ , Правительство Москвы , МВД , Центральный банк России , Газета.Ru
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