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«Россия должна ожидать худшего»: чего добиваются в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конгресс США опубликовал обновленный проект пакета санкций против России. Предложен запрет на сделки с суверенным долгом РФ и нефтегазовыми проектами, а также ограничительные меры в отношении банков, поддержавших вмешательство в выборы за пределами РФ. Наказать хотят и офицеров ФСБ, причастных к инциденту в Керченском проливе.
Обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России был обнародован в среду на сайте конгресса США. Документ называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного сенаторами в августе прошлого года.
Самая сильная часть пакета — запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.
Под санкции, если они будут приняты, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».
Санкции США также предусматривают меры против инвестиций в российские проекты в области сжиженного природного газа за пределами страны.
По удар попали также проекты по разработке месторождений сырой нефти в России.
Под запрет могут попасть вложения стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно за год. То есть, предлагается законодательно запретить американским компаниям участие в любых нефтяных проектах в России.
При этом предыдущий вариант санкций был более конкретным. Предполагалась блокировка операций и активов госбанков и институтов развития (Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ и прочих).
В новой версии санкционного пакета остались ограничения против олигархов, политических деятелей и членов их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».
Впрочем, в Кремле считают, что в России нет олигархов.
«Фразу «российские олигархи» считаю неуместной», — говорил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Через полгода после вступления закона о новых санкциях против компаний, политиков и силовиков разведка должна представить конгрессу отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».
Проект документа, напомним, был предложен в середине февраля американскими сенаторами, представляющими обе партии США — Демократическую и Республиканскую. Авторами законопроекта стали республиканцы Линдси Грэм, Кори Гарднер, а также демократы Роберт Менендем, Джинн Шэхин и Бен Кардин.
Эксперты уже пытаются анализировать эффект от будущих санкций.
«Ранее, в 2018 году, санкции США сказывались на валютном рынке негативно единым темпом падения в размере 12%. Сейчас ни приближение санкций, ни фактическое обнародование документов не являются поводом для распродаж рубля», — говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс».
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что новые санкции будут постоянно усиливаться.
«Америка хочет сдерживать Россию в различных форматах, которые могут варьироваться в зависимости от ситуации», — отмечает эксперт.
— Безусловно, санкции не будут вводиться одномоментно, все сразу. Американские политики хорошо знают, что угроза всегда тяжелее, чем ее исполнение.
Россия постоянно должна находиться в несколько подвешенном состоянии и ожидать худшего, что будет способствовать тому, чтобы в России сохранялось внутреннее напряжение и чтобы вызывать у нас неадекватные, излишне жесткие реакции или, наоборот, отсутствие реакции», — говорит эксперт.
По словам Брутера, в качестве толчка к новым и новым санкциям можно рассматривать ситуацию в Венесуэле, а также на Украине, например, если взять заявление Волкера (Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине — «Газета.Ru») о том, что санкции будут нарастать, пока Россия «не вернет Крым».
Ранее в январе в интервью «Газете.Ru» президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко оценил, насколько проходным может оказаться новый санкционный пакет.
«У республиканцев большинство в сенате, причем больше, чем было в прошлом году. И если смотреть на состояние дебатов сегодня, то республиканцы согласились этот вопрос обсудить, но не приняли решение», — отметил Родзянко.
Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков пояснил «Газете.Ru», что санкции США «будут бить, скорее всего, по самим американским инвесторам». Российские облигации федерального займа (ОФЗ) — это высокодоходные бумаги, интересные многим западным инвесторам, аргументирует Аксаков.
«С учетом нашей «кубышки», профицита бюджета санкции США для России — это не страшное ограничение. К тому же, скорее всего, до реальных ограничений на вложения в российский госдолг не дойдет», — заявил депутат.
В Кремле называют санкционные шаги Вашингтона назвали «оголтелой русофобией», которая не основана на экспертных данных.
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Экономика , Рынки , Статьи , Анатолий Аксаков , Алексис Родзянко , Дмитрий Песков , Линдси Грэм , Курт Волкер , Владимир Путин , ФСБ , Банк ВТБ , ВЭБ , Сбербанк России , Госдума , Конгресс США , Правительство РФ , Газета.Ru
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