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Граждане Германии поддержали строительство «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2», против выступает каждый шестой, следует из опроса социологического института YouGov, проведенного по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода — верное решение, 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок, передает Deutsche Welle.
В опросе приняли участие 2 тыс. 58 человек.
Германо-российская внешнеторговая палата также выступила за планомерную реализацию газопровода «Северный поток — 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, как и в целом официальный Берлин также поддерживают строительство «Северного потока — 2».
В январе немецкое издание Merkur опубликовало письма читателей, возмущенных поведением американского посла в Германии и призывами ряда политиков ФРГ платить за газ больше, лишь бы поддержать Украину.
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Комментарии
Экономика , Ангела Меркель , Deutsche Welle
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