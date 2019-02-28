«Это геноцид»: сколько банков осталось в России

За шесть лет число банков в России сократилось более чем в два раза. На начало февраля их осталось всего 479. В прошлом году права на работу лишились 58 кредитных учреждений. ЦБ заявляет, что массовый отзыв лицензий если и закончится, то в 2020 году. Сужение банковского сектора подрывает инфраструктуру для ведения бизнеса, предупреждают эксперты.

В России все меньше банков. Согласно данным на 1 февраля 2019 года, в России осталось 479 действующих кредитных организаций, тогда как на 1 января 2019 года их было 484.

Количество банков в России сокращалось и в прошлом году. В частности, на начало прошлого года в России было 542 банка. Таким образом, за прошлый год лицензий лишились 58 банков, подсчитывали в РАНХиГС в мониторинге экономической ситуации в России.

Всего шесть лет назад, в начале 2013 года, количество действующих кредитных организаций превышало тысячу — 1094.

«Наиболее значимым фактором сокращения числа действующих банков стала политика ЦБ последних пяти лет по активной расчистке банковского сектора. За это время было отозвано более 400 лицензий на осуществление банковских операций», — отмечал эксперт РАНХиГС Михаил Хромов.

По мнению эксперта, 2014 год стал переломным для российского банковского сектора. С конца 2014-го политика ЦБ по выводу с рынка кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям регулятора, совпала с ухудшением ситуации в российской экономике и введением международных санкций против крупнейших российских банков.

Именно с 2014 года увеличилась интенсивность отзывов лицензий у кредитных организаций. Если в 2013 году, до введения первых санкций, в среднем за месяц банковских лицензий лишалось 4–5 банков, то в 2014 году частота отзыва лицензий выросла до 7 кредитных организаций в месяц.

Пик лишения лицензий и пик кризисных явлений в российской экономике и финансовой системе совпали в 2015–2016 годах. В эти годы в среднем за месяц 8 банковских структур лишались права продолжать банковскую деятельность. В 2016 году, по подсчетам Хромова, было поставлено два рекорда. Во-первых, количество отозванных за год лицензий достигло 97.

Во-вторых, в 2016 году был достигнут максимум по суммарному размеру активов тех банков, у которых была отозвана лицензия: 1,7 трлн руб., или 2% от общего объема активов банковского сектора.

Мелких обанкротили, крупняк процветает

Оценивая ситуацию на банковском рынке в 2015-2017 годах, эксперты РАНХиГС отмечали, что в эти годы регулятор выводил с рынка в основном мелкие банки. Даже в пиковые по количеству отзывов лицензий годы (2015-м и 2016-м) средний размер активов банка в момент отзыва лицензии не превышал 19 млрд руб.

В 2017 году регулятор прекратил деятельность 51 кредитной организации, то есть почти в два раза меньше, чем в предшествующем году, но и в это время средний размер банка с отозванной лицензий почти не изменился — 17,9 млрд руб. Соответственно, общий объем активов банков, лишившихся в 2017 году права продолжать свою деятельность, сократился до 773 млрд руб., или до 0,9% от общего объема активов банковского сектора.

Уменьшение числа отзывов лицензий в 2017 году, вероятно, было связано главным образом с нагрузкой на систему страхования вкладов, отмечается в исследовании РАНХиГС.

«Дело в том, что уже с середины 2015 г. выплаты вкладчикам банков, лишившихся лицензий, финансировались преимущественно за счет кредитной линии самого Банка России, предоставленной Агентству по страхованию вкладов», — уточняет Хромов.

В 2018 году Банк России хотя и увеличил интенсивность отзыва банковских лицензий, но размер активов проблемных банков снизился до 9,5 млрд руб. А общий объем активов таких банков составил 562 млрд руб., или 0,65% от общего объема активов банковского сектора.

Оздоровление затянулось на годы

Важная особенность действий регулятора последних лет — процедуры финансового оздоровления в 2017 и 2018 годах осуществлялись редко.

«После начала санации ряда крупных частных банков в 2017 году (ФК «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк) регулятор взял паузу, и в 2018 году этот механизм оздоровления был применен лишь однажды — к Азиатско-Тихоокеанскому банку», — заключает Хромов.

Руководство ЦБ заявляет, что массовый отзыв лицензий у кредитных организаций если и закончится, то в 2020 году. Об этом сообщила 5 января председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом число ликвидированных банков уже начало заметно снижаться, основная работа по очищению банковского сектора завершена и вскоре такие случаи станут единичными, заверила она.

Согласно оценке регулятора, многие из банков с отозванными лицензиями имели убыточные бизнес-модели или проводили сомнительные операции, например, по отмыванию средств, полученных незаконным путем.

«Мы видим, что часть банков, которая создавалась в 1990-е годы и в начале 2000-х годов, создавалась как раз для того, чтобы можно было собрать деньги с клиентов, рынка и финансировать бизнес собственников этих банков. Неизбежно такая модель приводит к краху», — отмечала Набиуллина.

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин еще в 2017-м говорил, что регулятор стремится к завершению процесса оздоровления банковского сектора.

«Цель наша — вернуться к ситуации, чтобы банковский крах, любой случай краха банковского, который завершается, не важно как — отзывом лицензии или финансовым оздоровлением, стал экзотикой», — говорил первый зампред.

Но до сих пор экзотикой является ровно противоположный вариант. Редкий месяц случается, чтобы ЦБ не отозвал очередную порцию банковских лицензий.

При этом в том же 2017 году эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings подсчитали, что две трети проектов по оздоровлению банков не являются эффективными. Треть банков потребовала повторной санации, так как инвесторы, кстати, назначенные самим ЦБ, обанкротились или были санированы. Государству в итоге санации обошлись на 500 млрд руб. дороже, чем возможные банкротства.

Представители бизнеса и вовсе называют массовый отзыв лицензий «банковским геноцидом». Отзыв лицензий, отмечают эксперты, во-первых, лишает бизнес необходимой инфраструктуры для его ведения. Во-вторых, снижает конкуренцию в банковском секторе, повышает стоимость услуг.

«Топ-30 банков займут в текущем году порядка 90% рынка услуг», — говорит Михаил Захаров, инвестиционный консультант «БКС Брокер».

Это может привести к удорожанию кредитных продуктов для бизнеса.