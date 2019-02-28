Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.70
$
65.95
74.95
67.45
Прогноз
04.03 – 11.03
$
64.00
73.20
Индексы и котировки Brent
66.03
+0.08 Золото
1315.25
–0.00 РТС
1188.28
–0.15
Динамика валют
EUR / USD
28.02
1.1376
+0.0109
13.02
1.1267
25.02
14.02
03.02

Кудрин назвал россиян отсталыми 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
«Выработка на одного работающего у нас примерно 23 доллара в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран "Большой семерки"», — сказал Кудрин.
По его словам, Россия может наверстать упущенное, «самое главное, что нам нужно, — быть вовлеченными в этот международный процесс формирования новых моделей управления». Правительству, по мнению главы Счетной палаты, стоит уделять внимание системным мерам, в том числе прописанным в национальном проекте по повышению производительности труда. Это будет эффективнее, чем адресная поддержка нуждающихся.
В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. До 2014 года в ее состав также входила Россия (тогда организация называлась «Большой восьмеркой»), но после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине остальные участники заявили об отказе от сотрудничества с Москвой в рамках этого формата.
Последние новости
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана Путин назвал единственный эффективный ответ на санкции Власти Чечни объяснили героическое восприятие теракта в Буденновске
Комментарии104
Экономика , Видео , Алексей Кудрин , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кудрин назвал россиян отсталыми
Экономика
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
Рынки Экономика
«Нафтогаз» взыщет долги с «Газпрома» в Европе
Компании Рынки
Кремль отреагировал на интерес США к доходам Путина
Экономика Статьи
Visa и Mastercard просят наказать
Компании Экономика
Зависимость россиян от государства достигла пика
Личный счет
Египет запускает «Суэцкий канал-2»
Экономика
Кормильцы России: что будет, когда закончится нефть
Рынки Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение