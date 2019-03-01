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Долги украинцев за ЖКХ побили рекорд 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Украине долги граждан за услуги ЖКХ побили абсолютный рекорд со времени введения национальной валюты в 1996 году: согласно данным госслужбы статистики, на конец января сумма превысила 62,6 млрд гривен (2,3 млрд долларов).
Основная часть долгов приходится на снабжение газом, это более 29 млрд гривен, передает ТАСС со ссылкой на данные госслужбы статистики Украины. За отопление и водоснабжение население должно почти 20 млрд гривен.
Средняя затрата жителей за коммуналку составляет 2,7 тыс. гривен, при этом средняя зарплата по стране в 2018 году составила 8 тыс. 713 гривен.
Самые большие долги за газ, отопление и горячую воду значатся за Харьковской, Днепропетровской и Одесской областями и в Киеве.
В декабре 2018 года крупнейший университет Украины «Львовская политехника» был вынужден продлить каникулы за счет летних, поскольку у вуза не было средств на оплату отопления.
В ноябре того же года во многих украинских городах прошил социальные волнения в связи с отсутствием отопления в домах. Киевляне перекрывали улицы. Без отопления остались и жители Кривого Рога и Херсона.
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Экономика , ИТАР-ТАСС
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