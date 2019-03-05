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Белоруссия предложила России перейти на рубли 

Lenta.ru + ещё 66 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что никогда всерьез не обсуждал с российскими властями переход обеих стран на единую валюту, тем не менее глава республики предлагает Москве довести объем торговли в российских рублях с текущих 80 процентов до 100. Слова белорусского президента приводит БелТА.
«Чтобы соглашаться на что-то, надо чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал», — рассказал Лукашенко, отметив, что он совершенно не против единого рубля, а все предыдущие его высказывания касательно единой валюты — это рассуждения.
Президент Белоруссии уверен, что прежде чем обсуждать такой масштабный проект, как единая валюта двух стран, необходимо реализовать более мелкие задачи. На пути к единому рублю, по мнению Лукашенко, необходимо довести уровень рубля в торговых расчетах до 100 процентов с текущих 80.
«Прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100 процентов торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту — на "вражеские" доллары и евро», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что пока стороны не могут дойти до такого соглашения, говорить о единой валюте не приходится.
В начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики по созданию единой валюты между Россией и Белоруссией пока нет. Сам Лукашенко 1 марта говорил, что он поддерживает создание единой валюты для двух стран.
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Экономика , Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко
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