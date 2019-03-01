Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
65.94
74.85
75.09
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
66.26
–0.15 Золото
1306.60
+0.07 РТС
1187.98
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.1397
+0.0105
14.02
1.1292
26.02
15.02
04.02

ЦБ объяснил замедление темпа роста зарплат 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Годовое увеличение зарплаты в январе этого года замедлился до 0,2 процента, это минимальный показатель с середины 2016 года. Это связано, в том числе с ускорением инфляции. Об этом написано в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Экономика".
Также отмечается, что замедление годового темпа прироста номинальной зарплаты связано с приближением трудовых компенсаций работникам культуры и социальной сферы у целевым значениям.
Эксперты регулятора отмечают, влияние исполнения "майских указов" на годовой прирост зарплаты уменьшается, и в первом месяце нового года рынок труда находился вблизи равновесия.
Российская Газета: последние новости
В Кремле рассказали о работе по теме единой валюты с Беларусью Кудрин сравнил показатели производительности труда РФ и других стран Конгресс США опубликовал новую версию проекта об антироссийских санкциях
Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Видео
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
США нанесли новый «удар» по Венесуэле
Экономика
У Путина попросили денег на газ
Компании
Сбербанк вынес вердикт рублю
Рынки
Один на всех: Лукашенко согласился на общий рубль
Экономика Рынки
Страны БРИКС создадут альтернативу Visa и Mastercard
Экономика
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кудрин назвал россиян отсталыми
Экономика Другое
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение