ЦБ объяснил замедление темпа роста зарплат

Годовое увеличение зарплаты в январе этого года замедлился до 0,2 процента, это минимальный показатель с середины 2016 года. Это связано, в том числе с ускорением инфляции. Об этом написано в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Экономика".

Также отмечается, что замедление годового темпа прироста номинальной зарплаты связано с приближением трудовых компенсаций работникам культуры и социальной сферы у целевым значениям.

Эксперты регулятора отмечают, влияние исполнения "майских указов" на годовой прирост зарплаты уменьшается, и в первом месяце нового года рынок труда находился вблизи равновесия.